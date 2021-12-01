Tüm dünyadaki anne ve babalara acil çağrı: Çocuklar tehlikede, oyuncağı hemen getirin - Haberler
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Tüm dünyadaki anne ve babalara acil çağrı: Çocuklar tehlikede, oyuncağı hemen getirin

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Tüm dünyadaki anne ve babalara acil çağrı: Çocuklar tehlikede, oyuncağı hemen getirin

Dünya çapında faaliyet gösteren bir market zinciri, potansiyel boğulma tehlikesi nedeniyle popüler olan Wooden Block Sets oyuncağını geri çağırdı. Bu oyuncaklar, küçük parçacıklarda olması nedeniyle çocuklarda boğulma tehlikesi yaratıyor.

Alman merkezli marketler zinciri, tüm dünya genelindeki anne ve babalara yaptığı çağrıda, Wooden Block Sets( Ahşap Blok Takımları) adlı oyuncağa dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Market zinciri ayrıca, bu oyuncağı satın alan ailelerin, geri getirmesi çağrısında da bulundu.

BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞIYORLAR

Söz konusu oyuncakla ilgili tehlikenin ihtimali bile anne ve babaları tedirgin ediyor. Setin küçük parçalarını birleştiren çocuklar, bazen bu maddeleri ağızlarına götürüyor ve boğulma tehlikesi meydana geliyor.

Tüm dünyadaki anne ve babalara acil çağrı: Çocuklar tehlikede, oyuncağı hemen getirin

"PARA İADESİ VERİLECEK"

Market, konuyla ilgili bir de açıklama yaptı. Market tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Ancak marketlerimizde sattığımız ahşap takımlar, çocukların hayatını tehlikeye atıyor. Müşterilerimiz bu oyuncağı kullanmayı derhal bırakmalı ve geri getirilmeli. Para iadeleri tam olarak verilecektir."

Tüm dünyadaki anne ve babalara acil çağrı: Oyuncağı hemen geri getirin, para iadesi verilecek

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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