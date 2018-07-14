Tüm Dişlerini Kaybeden Öztürk: Acı İçinde Yaşıyorum

ANTALYA'da beyaz dişlere kavuşmak için kaplama yaptıran ve daha sonra şiddetli ağrıları nedeniyle tüm dişleri çekilen Sunay Öztürk'ün (41) tedavisi Ankara'da sürüyor. İlaç tedavisi uygulanan Öztürk, "Doktorlar 2 sene hastanede kalabileceğimi söyledi. Ağrı, acı içinde yaşıyorum" dedi.

Alanya'da turizm sektöründe çalışan 2 çocuk sahibi Sunay Öztürk, 25 Ocak'ta dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Almanya'da doğan ve Türkçenin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca konuşan Öztürk, bankadan 10 bin lira kredi çekip, özel bir diş polikliniğine başvurdu. Öztürk'ün üstten ve alttan 10'ar olmak üzere 20 dişi kaplama için kesildi.

İstediği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, bir süre sonra yine aynı polikliniğe geldi. Azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın iddiaya göre, Öztürk'e kaplama işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından birkaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk'e, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. Bu ilaçları kullanmasına rağmen ağrıları dinmeyen kadın, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. İmza karşılığında dişleri çekilen Öztürk'ün ağrıları yine kesilmedi.

Yaklaşık 2 ayda 32 dişini kaybeden Öztürk, ağrı kesiciler fayda etmediği için uyuşturucu ilaçlarla ağrılarından kurtulmaya çalıştı. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına giderek durumunu anlattı. Burada Öztürk'e halk arasında 'delirten hastalık' diye bilinen 'trigeminal nevralji' (yüzde ani, bıçak saplanır gibi olan ve yüzün bir tarafını tutan çok şiddetli, saniyeler süren ağrı) teşhisi kondu. Son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk'ün operasyon sonunda da ağrıları dinmedi. Öztürk'ün yaşadığı acı dolu günler, başının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi.

ÇENEYE GİDEN SİNİRLERİ KESİLDİ

Sunay Öztürk, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvurdu. Burada yapılan operasyonla çeneye giden sinirleri kesildi. Çene cerrahisi işleminden sonra da ağrılarından kurtulamayan Öztürk, Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'da Antalya'dan alınarak Ankara'ya götürüldü.

İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANIYOR

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir dizi tetkik yapılan Sunay Öztürk'e ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı. Öztürk, 12 yaşındaki kızıyla birlikte nöroloji servisinde iyileşeceği günü bekliyor.

'GÜNLERİM AĞRI, ACI İÇİNDE GEÇİYOR'

Verilen ilaçların ağır yan etkileri olduğunu, sürekli istifra ettiğini belirten Sunay Öztürk, doktorun kendisiyle yakından ilgilendiğini ancak bir türlü tanı koyamadıklarını iddia etti. 1 ya da 2 yıl hastanede kalabileceğini kaydeden Öztürk, "Tanının ne olduğunu soruyorum ancak cevap alamıyorum. Çünkü doktorlar da bilmiyor. Ağrı acı içerisinde geçiyor günlerim" dedi.

Doktorların gün içinde 2-3 defa kendisini muayene ettiğini de anlatan Öztürk, hekimlerin kendisine sürekli 'Zamana ihtiyacın var' dediğini söyledi. Aynı serviste tedavi gören diğer hastaların iyileşip gittiklerini ama kendisinin bir türlü iyileşemediğini kaydeden Sunay Öztürk, "İnsanlar iyileşip gidiyor. Çocuğumla hastane köşelerindeyiz. Psikolojik olarak iyi değiliz. Hastaneden çıkıp gitmeyi düşündüm. Doktorlar 2 sene deyince beynim yerinden çıktı" diye konuştu.

- Antalya