Tuluyhan Uğurlu Sirkeci'de Konser Verdi

Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, Sirkeci Tren Garı'nda müzikseverlerle buluştu.



"Garda Çay Molası" adlı etkinlikte Uğurlu, çeşitli bestelerini seslendirdi.



19. yüzyılın sonlarında Orient Express yolcuları için yapılan tarihi bekleme salonunda gerçekleşen konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Uğurlu, tarihi mekanlarda ve özellikle tren garlarında konser vermeyi çok sevdiğini söyledi.



Uğurlu, bir ülkenin gelişimi adına demir yollarının önemli olduğuna işaret ederek, "Demir yolu emekçilerinin hakikaten hakkı ödenmez. Türkiye'nin çağdaşlaşması yolunda çok büyük atılımlar hep demir yollarından başlamıştır." dedi.



Konser yoluyla toplumda demir yolları konusunda bir farkındalık oluşturmak istediğini belirten Uğurlu, şöyle devam etti:



"Bu etkinliklerle hem tarihi mekanlarda konserler vermek, hem de toplumu demir yolları konusunda uyandırmak istiyoruz. Hakikaten de ben ilk olarak tren garlarında konserler vermeye başladıktan sonra bir sinerji oluştu sanki. Buna çok mutlu oldum. Bu projenin bir şekilde ses vermesi çok güzel oldu."



"Konser vermek için Haydarpaşa Tren Garı'nın restorasyonunun bitmesini bekliyoruz"



Haydarpaşa ve İzmir Alsancak tren garlarında da konserler veren Uğurlu, "Haydarpaşa Tren Garı'nın restorasyonunun bitmesini bekliyoruz ve orada yine içeride ve dışarıda tekrar konser vermeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Uğurlu, konsere ilişkin ise şu bilgileri verdi:



"Konserde, Hicaz demir yolundan başlayan bizim muhteşem serüvenimiz ve ondan sonra Cumhuriyet trenleri, trenin Cumhuriyet dönemindeki gelişimi, Anadolu'daki tren yolları ve Mekke, Medine, Kudüs savunması... Bunlar görsellere yansıyacak ve benim bunlara dair icra edeceğim besteler de var. Dolayısıyla demir yolları demek; bir milletin tarihi, belleği demektir. Şam'a gittiğinizde bir tren istasyonuna baktığınızda Sirkeci Tren Garı'nın bir benzerini görürsünüz. Mekke de Medine de öyle. Dolayısıyla bizim sınırlarımız sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları değil, bizim sınırlarımız çok farklı, çok daha geniş. Bizim sınırlarımız medeniyetimizin sınırları."



"İnsanın Raylar Üzerindeki Serüveni", "Osmanlı Demiryolu ile Tanışıyor", "Doğu Ekspresi Yolculukları", "Hicaz Demiryolunun Hüzünlü Hikayesi", "Demirağların Gizli Kahramanları Cumhuriyet Trenleri", "Atatürk'ün Son Tren Yolculuğu" ve "Hayat Bir Tren Yolculuğudur" bölümlerinden oluşan konser, yaklaşık bir saat sürdü.