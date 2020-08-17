Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı tarifi ve yapılışı
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Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı tarifi ve yapılışı

Tulumba tatlısı, şerbetli tatlıların başında gelen lezzetlerden. Osmanlı mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunan tatlının yapımında en önemli püf nokta şerbetin koyu kıvamlı ve soğuk olmasıdır. Her evde kolaylıkla yapılabilecek tulumba tatlısı malzemeleri haberimizde.

Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı tarifi ve yapılışı
17.08.2020 22:05 | Son Güncelleme: 17.08.2020 22:09

Tulumba tatlısı, Türk mutfağının, dofraların vazgeçilmez tatlıları arasındadır. Kolay yapımı, malzemeleri ve eşsiz tadıyla en çok tercih edilenlerden. Kızartılarak yapılan tulumba tatlısı yapılışı merak konusu oldu. Peki, tulumba tatlısı nasıl yapılır? İşte, detaylar...

TULUMBA TATLISI MALZEMELERİ

Hamuru için:

2 su bardağı su

2,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı limon suyu

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı limon suyu

Kızartmak için de yağ

Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı tarifi ve yapılışı

TULUMBA TATLISI YAPILIŞI

Tatlının yapımına başlamadan hemen önce şerbet hazırlanır. Şerbet için şeker ve su uygun bir tencereye alınır, kaynamaya başladığında kısık ateşte 30-35 dakika koyu kıvama gelene dek kaynatılır, limon suyunu ekleyip ılımaya bırakılır. Şerbetin tamamen soğuması beklenir veya buzdolabına kaldırılabilir. Şerbet çok soğuk olduğu zaman hamura geçilebilir.

* Hamuru için; tencereye su, tereyağı, şeker, tuz eklenir ve kaynatılır. Unu elenir ve kaynamış olan su karışımına birden eklenir, tahta kaşıkla karıştırılır ve ocağın altı kısılır. 4-5 dakika hiç durmadan karıştırılır ve hamuru bu şekilde pişirilir.

* Hamur soğuması için kenara alınır. Hamur biraz dinlendikten sonra, yumurtalar teker teker hamura eklenir ve mikser ile karıştırılır.

* Yumurtaları yedirdikten sonra, limon suyu ve irmik eklenir, mikserle tekrar 5 dakika yüksek ayarda karıştırılır. Parlak ve yapışkan bir hamur ortaya çıkar.

* Yağ geniş bir tencereye alınır ve yüksek ayarda ısıtılır. İsteğe göre tulumbaları soğuk yağa sıktıktan sonra, yağın altın açılabilir.

* Büyük bir bez sıkma torbasına yıldız uç takılır ve torbanın yarısına kadar hamur ekleyin.

* Hamurdan istenilen boyutta yağa sıkılırı ve makas ile kesin.

* Ağır şekilde çıtır çıtır olması ve içi pişmasi amacıyla yüksek derecede olan yağın altı kısılır.

* Ara sıra karıştırarak karamel renk alana kadar pişirilir.

* Pişen tulumbalar yağdan alınarak soğuk şerbete ilave edilir, 2-3 dakika bekletilir. Hamurun tamamı bitene kadar bu işlem yapılır.

* Tercihe göre şerbete 2 paket vanilya veya bir çay kaşığı tarçin da eklenebilir.

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