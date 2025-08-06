Tulumba tatlısı, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan geleneksel bir şerbetli tatlıdır. Orta Doğu ve Balkan mutfaklarında da farklı versiyonlarıyla bilinen bu tatlı, özellikle Ramazan aylarında ve bayram sofralarında sıkça tüketilir. Adını, hamurun şekillendirilmesinde kullanılan özel sıkma aletinden, yani "tulumba"dan alır. Tulumba tarifi nedir, tulumba nasıl yapılır? İşte, detaylar...

MALZEMELER

Tulumba tatlısı yapmak için öncelikle ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

Hamur İçin:

• 1,5 su bardağı su

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı toz şeker

• 1 tutam tuz

• 1,5 su bardağı un

• 3 adet yumurta

• 1 yemek kaşığı irmik (isteğe bağlı)

Kızartmak İçin:

• Sıvı yağ (ayçiçek yağı tercih edilir)

Şerbeti İçin:

• 3 su bardağı toz şeker

• 2,5 su bardağı su

• Birkaç damla limon suyu

ŞERBETİN HAZIRLANIŞI

Tulumba tatlısının en önemli kısmı şerbettir. Tatlının çıtırlığını koruyabilmesi için şerbetin soğuk, hamurun ise sıcak olması gerekir.

1. Tencereye şekeri ve suyu alın. Karıştırarak kaynatın.

2. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar orta ateşte kaynatmaya devam edin.

3. En son birkaç damla limon suyu ekleyin ve 2-3 dakika daha kaynatın.

4. Ocaktan alarak soğumaya bırakın.

TULUMBA HAMURUNUN YAPILIŞI

1. Tencereye su, tereyağı, şeker ve tuzu ekleyip kaynamaya bırakın.

2. Kaynadıktan sonra ocağı kısın ve unu ekleyerek hızlıca karıştırın. Hamur top haline gelene kadar karıştırmaya devam edin.

3. Hamuru ocaktan alın ve biraz soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra yumurtaları teker teker ekleyin. Her yumurtayı iyice yedirdikten sonra diğerini ekleyin.

4. Hamur yapışkan ve yumuşak bir kıvamda olmalıdır. Bu noktada isteğe bağlı olarak irmik de eklenebilir.

TULUMBA TATLISININ KIZARTILMASI

1. Tulumba hamurunu yıldız uçlu bir sıkma torbasına ya da tulumba aparatına doldurun.

2. Geniş bir tencereye sıvı yağı koyun ve hamurları doğrudan soğuk yağa sıkın. Bıçak yardımıyla keserek şekil verin.

3. Ocağı orta ateşte açın ve yağı hamurlarla birlikte ısıtmaya başlayın.

4. Tatlılar kızarana kadar altın rengini alana dek ara ara çevirerek pişirin.

5. Kızaran tatlıları kağıt havlu üzerine alın ve hemen ardından soğuk şerbete atın.

6. Şerbette birkaç dakika bekletip servis tabağına alın.

TULUMBA TATLISININ PÜF NOKTALARI

• Hamurun kıvamı çok önemlidir. Ne çok sert ne de çok akışkan olmalı.

• Şerbet mutlaka soğuk olmalıdır. Aksi halde tatlı hamur gibi olur ve çıtırlığını kaybeder.

• Hamur soğuk yağa atılmalıdır. Sıcak yağa atarsanız dışı hızlıca kızarır ama içi pişmez.

• Yumurtalar tek tek eklenmelidir. Aksi halde hamur kesilebilir ya da pürüzsüz olmaz.

SERVİS VE SAKLAMA ÖNERİLERİ

Tulumba tatlısı taze tüketildiğinde en lezzetli halini alır. Eğer saklamak isterseniz, tatlıyı şerbette bekletmeden buzdolabında 2-3 gün muhafaza edebilir ve servis öncesi tekrar şerbetleyebilirsiniz.

Yanında çay veya Türk kahvesi ile servis edildiğinde sofranıza nostaljik bir hava katacaktır. Özellikle geleneksel yemeklerin ardından harika bir final tatlısıdır.