Tulum modelleri ile hayatı kolaylaştırın!

19.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 19.11.2019 08:57

Giyim kombilerinin çilingir anahtarı tulum ile şık ve rahat kombinler oluşturabilirsiniz. QRAS tasarımları ile zarif çizgiye kavuşan tulumlar, günlük hayatta rahatlıkla giyilebildiği gibi, özle davet ve iş ortamında da tercih edilebiliyor. İşte hayatı kolaylaştıran ve giyinmeyi keyfe dönüştüren tulum modelleri…

ALLER DETAYLI TULUM

QRAS tasarımları içinde sade ve rahat tarzı ile öne çıkan Aller Detaylı Tulum, koyu renk tasarımı ve zarif görünüm ile konsept bir görünüm sunuyor. İşlevsel giyim seçeneği arayan bayanların imdadına yetişen tulum elbise seçenekleri Aller Detaylı Tulum tasarımı ile dikkat çekici bir alternatife dönüşüyor. Tulum elbiseleri giymeyi sevenler için favori seçim haline gelecek olan bu model babet ayakkabı ve zarif siyah çanta ile kombinlenerek özel bir konsepte dönüşüyor.

Farklı bedenlere göre seçenekler sunan Aller Detaylı Tulum, 36, 38, 40 ve 42 beden formları ile alternatifler sunuyor.Tulumlar kıyaslandığında tulum fiyatları ve tulum tasarımları yönünden de dikkat çekici şekilde öne çıkan bu model günlük hayatın ve iş hayatının giyim tercihi haline gelmeye aday.

Her döneme yum sağlayan şıklığı ve sadeliği bir araya getiren Aller Detaylı Tulum, modest kadınına özel bir giyim alternatifi sunuyor. Özle davetlere giderken tulum abiyeler arasından seçim yapmak isteyen kadınlar için de özel bir seçenek durumunda olan bu model tesettür uzun kollu tulum tercihi arayan bayanlar için de ideal bir seçenek durumundadır.

Tulum

EKOSE DESEN TULUM

Bayanlar için İsveç çakısı işlevi gören tulum elbiseler acil durumlarda hemen gardıroptan çıkar ve bayanların yardımına koşar. Kadınların acil durumlarda şık görünmeleri için özel tasarımlara imza atan QRAS, Ekose Desen Tulum elbisesi ile özel bir alternatifi sunuyor.

Klasik tasarımı ile dikkat çeken ekose desenli tulum, salopet detayı ile günlük elbise görünümünü modernleştiriyor. Tulum elbiseler genel olarak klasik görünüme sahip olsa da QRAS'ın özgün çizgileri tulum elbiseler tasarımlarını modern çizgiye kavuşturuyor.

Farklı giyim ortamlarına uyum sağlayabilen tulumlar, tulum abiye tasarımları ile bayanlara tulum kombinleri oluşturmayı sağlıyor. Tulum modelleri abiye şeklinde tasarlanarak bayanların özel davetlerde de şık görünmesini sağlıyor.

TARZINIZI YANSITAN SEÇİMLER

Aller Detaylı Tulum ve Ekose Desen Tulum bayan giyiminde özel tasarımlar olarak dikkat çekerken tulum abiye olarak kullanılabilen tasarımlarla özel ortamlarda da şık görünümlere dönüşüyor. Kendi tarzını yansıtan aksesuar ve takı detayları ile bütünleşen tulum modelleri ile kombinlerinize kişiliğinizi yansıtabilirsiniz.