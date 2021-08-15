Tülin Şahin: Hem kızımı hem beni dövdü

ÜNLÜ model Tülin Şahin, geçtiğimiz ay kızı Siena Leyla'nın babası Portekizli işadamı Pedro de Noronha'nın 1.5 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurmuştu.

ÜNLÜ model Tülin Şahin, geçtiğimiz ay kızı Siena Leyla'nın babası Portekizli işadamı Pedro de Noronha'nın 1.5 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Noronha, Lizbon dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan işadamı ardından serbest bırakılmıştı. Şahin, bu olayın ardından eski sevgilisinin 4 Ağustos'ta yaşadığı siteye gelerek kendisini darp ettiğini ileri sürdü. Dün Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran ünlü model, daha önce de kızının gözleri önünde defalarca dayak yediğini belirtti.

Şiddet güvenlik kameralarına yansıdı

Tülin Şahin, mahkemeye sitenin güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntülerini de sundu. Mahkeme, 6284 sayılı kanuna dayanarak korunmaya ihtiyacı olan çocuğa şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı sebebiyle işadamının 3 ay boyunca kızıyla ilişkisinin sınırlandırılmasına ve Şahin'e de yaklaşmamasına karar verdi. Karar kapsamında, Noronha kızını göremeyecek ve Şahin'e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak, evine yaklaşmayacak, iletişim araçları ile onu rahatsız edemeyecek. Ünlü model, bu sürenin uzatılması talebinde de bulundu. Tülin Şahin, konuyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Psikolojik şiddet de uygulamıştı

TÜLİN Şahin, kızını kucağına aldıktan sonra sevgilisi Pedro de Noronha'nın "Doğumdan sonra kilo ver" diye baskı yaptığını açıklamıştı: "Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkardığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu. 5 aylık kızımızın bile şişman olduğunu söyledi."

Tülin Şahin, 2019 yılında Pedro de Noronha ile ilişkiye başladı. Hamile kalan Şahin, 2019 yılının kasım ayında kızını kucağına aldı. İkili, kısa süre sonra da ilişkilerini noktaladı.

Kaynak: Hürriyet