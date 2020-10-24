Tülin Özen: Öykü Karayel cenazemde beni övecek

Kötü bir üniversite hayatı geçirdiğini anlatan Özen, "İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi'nde okudum. Orada başıma bir sürü olay geldi.

Kötü bir üniversite hayatı geçirdiğini anlatan Özen, "İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi'nde okudum. Orada başıma bir sürü olay geldi. Sonra Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçtim. Bu sefer siyasi yürüyüşlerle karşılaştım" dedi.

Ünlü oyuncu, "Sana yakışan bir cenaze töreni nasıl olurdu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Cenazede reklam almayı hayal ediyorum ben. Hatta yıllar önce Öykü Karayel'e 'cenazemde konuşmayı sen yapacaksın' diye görev vermiştim. 'Ne kadar seksi ve erotik bir insandı' diyeceksin dedim."

Kaynak: Hürriyet