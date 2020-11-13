Tülin Özen kimdir? Tülin Özen hayatı ve biyografisi! Tülin Özen kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Tülin Özen, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tülin Özen hakkında merak edilenler. Tülin Özen hayatı ve biyografisi. Tülin Özen kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tülin Özen merak konusu oldu. İşte Tülin Özen hakkında merak edilen Tülin Özen kimdir, Tülin Özen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TÜLİN ÖZEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Aralık 1979

Kaç yaşında: 40 yıl yaşında

Nereli: İskenderun

Boy: 1,63 m

Eğitim: Bornova Anadolu Lisesi

Tülin Özen (d. 24 Aralık 1979), Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu.

Artvinli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun'da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde I. Ahmed'in annesi Handan Sultan'ı canlandırmıştır. Ocak 2016'da Eti Browni Intense reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017'de Kötü Çocuk filminde oynamıştır.

2004 Sersemler Evi/ Türkan

2005 Bahtsız Perikles

2007 Vakit Tamam Beyler

2009 Üçüncü Evren Serine

2010 Güzel Şeyler Bizim Tarafta/ Oya

2015 Dil Kuşu

2017 Vahşet Tanrısı/ Annette Reille

2018 Ivanov/ Anna Petrovna

2019 Westend-Batının Sonu/ Charlotte