Tülay Karabağ Üçler kimdir? Gazeteci Tülay Karabağ Üçler nereli, kaç yaşında?

NTV'de sağlık editörü olarak görev yapan Tülay Karabağ Üçler, hayatını kaybetti. Kars'ta doğan Tülay Karabağ, Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Star TV'de farklı alanlarda çalıştı. Peki, Tülay Karabağ Üçler neden öldü?

Tülay Karabağ Üçler, 2000 yılında haber program prodüktörü olarak çalışmaya başladığı NTV'de sağlık muhabiri ve editörü olarak yıllarca görev yaptı. TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü gibi birçok ödüle layık görüldü. Tülay Karabağ Üçler hayatı haberimizde.

TÜLAY KARABAĞ ÜÇLER KİMDİR?

Üçler, 1969 yılında Kars'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Göle Atatürk İlkokulu ve Göle 100. Yıl Lisesi'nde tamamladı. 1988 yılında Ağrı Sağlık Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olan Tülay Karabağ, yüksek lisans eğitimini ''Popüler Kültür Açısından Radyo Televizyon Programcılığı'' adlı teziyle aynı üniversitede tamamladı.

STAR'DA YARDIMCI YÖNETMEN OLARAK ÇALIŞTI

Başarıl gazeteci, sekiz yıl Star TV'de yardımcı yönetmen, program yapımcısı, haber prodüktörü ve muhabir olarak çalışmalar yürüttü. 2000 yılında NTV'ye geçerek haber program prodüktörü olarak görevini sürdürdü. 2006 yılından itibaren NTV'de sağlık muhabiri ve editörü olarak görev yapıyordu.

Kanser Bana da Yakışmadı adında bir kitap kaleme aldı. TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü, Türk Böbrek Vakfı ile çok sayıda üniversite ve kurumdan ödüller alan Tülay Karabağ Üçler, 17 yıldır mücadele ettiği meme kanseri nedeniyle İstanbul'da yaşamını yitirdi. Başarılı gazeteci Üçler evliydi.