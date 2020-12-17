Tüketiciyi Destekleme Derneği şebeke suyunun göletlerden desteklenmesini önerdi
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Tüketiciyi Destekleme Derneği şebeke suyunun göletlerden desteklenmesini önerdi

17.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:08
Tüketiciyi Destekleme Derneği şebeke suyunun göletlerden desteklenmesini önerdi

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, Ilıca ve Sarısungur göletleri ile şehir şebeke suyunu desteklemesini tavsiye etti.

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, Ilıca ve Sarısungur göletleri ile şehir şebeke suyunu desteklemesini tavsiye etti.

Bakal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin küresel ısınmaya bağlı olarak son yılların en kurak mevsiminin geçirdiğini belirtti.

Eskişehir kent merkezinin içme ve kullanma suyu kaynağı Porsuk Baraj Gölü Havzası'nın da kuraklıktan etkilediğini ifade eden Bakal, şu ifadeleri kullandı:

"Son yılların en şiddetli kuraklığını yaşadığımız günümüzde yedek su ve Eskişehir'in su garantisi olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Sarısungur ve Ilıca baraj göletlerinde biriktirdiği suların acilen Eskişehir şebeke suyunu beslemesi sağlanmalıdır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından Sarısungur ve Ilıca baraj göletlerinde depolanan sularla şehir şebeke suyunun beslenmesi sonucu tüketim baskısı azalacak, havzada daha fazla suyun, daha uzun süre kalmasına imkan sağlanacaktır. Böylece Porsuk Baraj Gölü Havzası'nda kalan su hem içme ve kullanma suyumuzun kalitesini artıracak hem de artan suyla tarımsal üretimde yeterli sulama ile daha yüksek verim elde etme imkanı bulacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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