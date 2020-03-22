Tüketiciler yöresel lezzetlere internetten indirimli ulaşabiliyor Türkiye'de kaşar ve bal üretiminin önemli merkezlerinden Ardahan'da üretilen yöresel ürünlere, tüketiciler internet üzerinden indirimli ulaşabiliyor.

Türkiye'de kaşar ve bal üretiminin önemli merkezlerinden Ardahan'da üretilen yöresel ürünlere, tüketiciler internet üzerinden indirimli ulaşabiliyor.

Ardahanlı esnaf Kadir Osmanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlara indirimli şekilde yöresel lezzetleri ulaştırmak için kampanya yaptı.

Osmanoğlu, salgını fırsata dönüştürerek yüksek fiyatlarda ürünleri satışa sunanlara inat, bal ve kaşar satışını arttırmak ve daha çok kitleye ulaşmak için fiyatları yüzde 14 oranında düşürdü.

Türkiye'nin birçok noktasından bal ve kaşar siparişi almaya başlayan Osmanoğlu, gelen yoğun taleplere yetişmeye çalışıyor.

"Krizi fırsata çevirmek budur"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kriz durumunda asıl fırsatın fiyat indirmek olduğunu söyledi.

Ardahanlı esnaf Osmanoğlu'nun örnek bir davranış sergilediğini ve bu nedenle bizzat iş yerine gidip kendisini tebrik ettiğini ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Bizim bu tür şeyleri örnek almamız lazım. Krizi fırsata çevirmek gerçekten budur. Öbürü fırsatçılığa giriyor. Tüketiciyi bilgilendirmek ve Ardahan ürünlerini tanıtmak için de çok önemli bir fırsat. Üyemizin bu duyarlığı gösterdiğini biliyorum. Hem kendi kazanıyor hem de Ardahan ürünlerini tanıtmış oluyor. Sonuçta Ardahan'ın doğal ürünleri bunlar. Organik ve doğal ürünleri tanıtmak için de bu kriz bir fırsat."

Demirci, esnafın uygulamasının herkes için örnek olacağını sözlerine ekledi.

"Yoğun talep aldık"

Esnaf Osmanoğlu da krizi fırsata çevirenlere fırsat vermemek adına bu uygulamayı yaptığını anlattı.

Çok olumlu tepkiler aldığını aktaran Osmanoğlu, "İki gün önce başlayan ve sadece internet üzerinde verilen siparişlerde yüzde 50'ye varan bir artış yaşandı. Hakikaten krizi fırsata çevirmek bu olsa gerek. Bal ve kaşar başta olmak üzere, Ardahan'ın yani bizim kendi doğal ürünlerimizde yüzde 14, yüzde 11'e varan çeşitli indirimler yaptık. İyi ki de yapmışız. Hem biz hem tüketici kazandı." diye konuştu.

Uygulamayla aynı zamanda tüketicinin doğal ürün ile beslenmesini sağladıklarını dile getiren Osmanoğlu, sirkülasyondan dolayı da kazandığını vurguladı.

Tüketicinin kendisine internet sitesi ile sosyal medyadan ulaştığını söyleyen Osmanoğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut uygulamayla hem halkımızın iyi beslenmesini sağlıyoruz hem de biz kazanıyoruz. Ayrıca bu ürünlerimiz, yani bal ve kaşar, bilindiği üzere bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Dolayısıyla da virüs ile mücadelede inşallah faydalı olmuş oluruz. Böyle bir durumda müşterimize faydamızın olmasını isteriz. İnşallah faydalı oluruz. Ayrıca Türkiye'nin her noktasına internet üzerinde yapılan 150 lira ve üstü satışlarda da kargo ücreti almıyoruz."

Kaynak: AA