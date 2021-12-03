TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Fuat Oktay'dan geldi: Devlet kurumları şov mekanı değil - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Fuat Oktay'dan geldi: Devlet kurumları şov mekanı değil

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Randevu verilmediğini belirtip TÜİK'e giden ve içeri alınmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay, "Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp, şov yapacağı mekanlar değildir" açıklamasında bulundu.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah yaptığı " Tüik'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" paylaşımının ardından belirttiği saatte TÜİK'e gitti. İçeriye alınmayan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına "Bu tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik." ifadelerini kullandı.

"ŞOV MEKANI DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinden sonra Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp, şov yapacağı mekanlar değildir. Zorbavari yaklaşımlarla Türkiye'nin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekası kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin" dedi.

TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Fuat Oktay'dan geldi: Devlet kurumları şov mekanı değil

BAKAN SOYLU DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu; suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir."

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız

Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız

 Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez

Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title