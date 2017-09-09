Tüik Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz'ın Acı Günü
Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı (TÜİK) Musa Yılmaz'ın vefat eden kayınvalidesi Cennet Özcan (76) Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı (TÜİK) Musa Yılmaz'ın vefat eden kayınvalidesi Cennet Özcan (76) Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.
Yukarıbozkır Mahallesinde yaşayan Özcan, yaşlılığa bağlı olarak bir süredir tedavi görüyordu.
Bugün gece saatlerinde hayatını kaybeden Özcan, Yukarıbozkır mahallesinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Yukarıbozkır mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcı (TÜİK) Musa Yılmaz, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin ve vatandaşlar katıldı.