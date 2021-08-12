TÜGVA'nın İstanbul'daki "Ortaokul Yaz Okulu Projesi" sona erdi
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TÜGVA'nın İstanbul'daki "Ortaokul Yaz Okulu Projesi" sona erdi

TÜGVA'nın İstanbul'daki 'Ortaokul Yaz Okulu Projesi' sona erdi
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA), İstanbul'daki "Ortaokul Yaz Okulu Projesi" için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kapanış töreni düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA), İstanbul'daki "Ortaokul Yaz Okulu Projesi" için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kapanış töreni düzenlendi.

Kentin 39 ilçesinde bulunan 135 farklı okuldan öğrencinin katıldığı projenin kapanış töreninde 2 bin 500 kişi yer aldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, çocukların önemli bir süre okullardan ayrı kaldıklarını söyledi.

TÜGVA'nın da eğitimdeki mevcut çalışmalara telafi eğitimi penceresinden farklı bir boyutta baktığını kaydeden Yazıcı "Bu çalışmalara katılan yaklaşık 15 bini geçen öğrencimiz aynı amaçlar doğrultusunda birlikte eğitim almanın, içinde bulundukları yaş grubu içerisinde arkadaşlığın, dostluğun, birlikte öğrenmenin, gelişmenin anlamını, keyfini, mutluluğunu yaşadılar. Bundan sonraki çalışmalarda da çok yönlü ve farklı etkinliklerle bütünleştirileceğine sonuna kadar inanıyorum." diye konuştu.

Ayasofya Şükran Mektubu Yarışması

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Ayasofya Şükran Mektubu Yarışması"nda birincilik elde eden Sultangazi Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Halime Özyeşil, mektubunu törende okudu.

Özyeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitap ettiği mektubunda, ülke adına tüm uğraşlarI için kendisine büyük bir teşekkür borçlu olduğunu belirterek, "Ülkemiz için elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Program sonunda protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenleri öğle namazını kıldı.

Kapanış programına, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yüksel, TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan ile İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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