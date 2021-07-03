TÜGVA Kütahya İl Temsilciliğine Orhan Kaytancı yeniden seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜGVA Kütahya İl Temsilciliğine Orhan Kaytancı yeniden seçildi

TÜGVA Kütahya İl Temsilciliğine Orhan Kaytancı yeniden seçildi
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilciliğine Orhan Kaytancı yeniden seçildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilciliğine Orhan Kaytancı yeniden seçildi.

Vali Ali Çelik, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının önemli olduğunu söyledi.

Eğitimde bilgi, beceri geliştirilmesi, ahlak ve erdem inşa edilmesi, kültürel değerlerin bir sonraki nesle aktarılmasında temel hedefin gençler olduğunu belirten Çelik, "Bu devletin en önemli görevi eğitim ve öğretimin süreci. Bunun yanında sivil toplumun inisiyatif alması zaruri ve şartı gerekiyor. Bugün burada bunun bir parçası olarak sizler sorumluluk almış, bu sürecin bir parçası olmaya irade göstermiş bireyler olarak her türlü övgüye layıksınız. İnsanlara faydalı olabilmek için inandığı değerleri bir başkasına aktarmak için mücadele gerekiyor." dedi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yüksel de gençlerin milli, manevi, sosyal ve kültürel değerlere önem veren bireyler olarak yetişmesi için çalıştıkları dile getirdi.

TÜGVA'nın 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulduğunu hatırlatan vakfın mütevelli heyeti üyesi ve strateji koordinatörü Mustafa Yüksel de vakfın 81 ilde ve 600 ilçede teşkilatlandığını, 250'nin üzerinde Gençlik Merkezi, 40'a yakın icathanesi,39 tane erkek üniversite öğrenci yurdu, ortaokul, lise ve üniversite kadın aile hedef kitlesinde pek çok faaliyetler yaptıklarını aktardı.

Kongrede, mevcut il temsilcisi Kaytancı güven tazeledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

Meteorolojiden Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Lütfü Türkkan Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Özçivit Haluk Bilginer
Spor Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜGVA Kütahya İl Temsilciliğine Orhan Kaytancı yeniden seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 15:49:40. #1.16#

title