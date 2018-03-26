Tügva Genel Başkan Yardımcısı Yüksel, Vali Aktaş'ı Ziyaret Etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksel, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı ziyaret etti.

TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som ve yönetim kurulu üyelerinde hazır bulunduğu ziyarette Vali Mehmet Aktaş, TÜGVA'ya Şırnak'ta yapacakları çalışmalarda başarılar diledi. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksel ise, vakfın Şırnak ve ülke genelindeki çalışmalarına ilişkin olarak Vali Aktaş'a bilgiler aktardı. Ziyaretin sonunda TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Yüksel ve İl Temsilcisi Fırat Som, Vali Aktaş'a TÜGVA'nın sembolü olan rahle hediye etti. Vali Aktaş ise, konuklarına Hz. Nuh'un gemisi maketini hediye etti. - ŞIRNAK