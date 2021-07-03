TÜGVA Elazığ İl Temsilciliği 3. Olağan Kongresi yapıldı
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TÜGVA Elazığ İl Temsilciliği 3. Olağan Kongresi yapıldı

TÜGVA Elazığ İl Temsilciliği 3. Olağan Kongresi yapıldı
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, teknolojik çalışmalara ilişkin hedeflerini daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, teknolojik çalışmalara ilişkin hedeflerini daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Eminoğlu, Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA Elazığ İl Temsilciliği 3. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gençliği öne çıkarmak ve desteklemek için sürekli çalışacaklarını ifade etti.

TÜGVA'nın 6 yıldır gençliğe en iyi şekilde hizmet ettiğini belirten Eminoğlu, 81 ilde 520 ilçede teşkilatlandıklarını dile getirdi.

Ortaokul, lise ve üniversite gençliğinin Türkiye nüfusunun üçte birini oluşturduğuna dikkati çeken Eminoğlu, bütün gençlere ulaşma noktasında çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Gençliğin milli ve manevi değerleriyle buluşmasını arzu ettiklerini belirten Eminoğlu, şöyle dedi:

"Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği milli teknoloji hamlesi sıradan bir olay değil. Biraz önce İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde Türkiye Drone Şampiyonası'nı izledik. Gençlerimizi izledik. Son 20 yılda yerli ve milli sanayileşme oranını yüzde 10'lardan yüzde 70'lere çıkartan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Gençlik teknolojiyi seviyor. Gençlik teknolojiyi istiyor. Bu noktada yapılan bütün bu çalışmalarla ilgili hedefimiz daha ileri olacak. Robotik kodlama, endüstriyel tasarım, yapay zeka gibi konularla ilgilenip gençliği bu çalışmaların odağı ve merkezine alacağız."

Tek listeyle gidilen genel kurulda Mustafa Şerifoğulları yeniden il temsilciliğine seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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