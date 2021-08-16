TÜGVA'da görev değişimi
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TÜGVA'da görev değişimi

TÜGVA'da görev değişimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

-Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik 3'üncü olağan il genel kurulu gerçekleşti.

-Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik 3'üncü olağan il genel kurulu gerçekleşti. TÜVGA'nın Bilecik'teki yeni il temsilcisi Miraç Çomran oldu.

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen TÜGVA Bilecik 3'üncü olağan il genel kuruluna AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Başkanı Nail Öztürk, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bazı kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ile başlayan genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilaveti, faaliyet raporunun sunulması ile devam etti. Proton konuşmalarının ardından yapılan seçimde TÜVGA'nın Bilecik'teki yeni il temsilcisi Miraç Çomran oldu.

Öte yandan başarılı çalışmalara imza atan eski temsilci İbrahim Aydoğar, 1 Ocak 2008'de 1'inci Olağan Genel Kurulu 15 kişi ile az imkanlarla gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "O zamanki imkanlardan bu zamanlara geldik Allah'ıma şükür olsun" dedi. - BİLECİK

TÜGVA'da görev değişimi
TÜGVA'da görev değişimi
TÜGVA'da görev değişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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