Tuğrul Bey kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinin Tuğrul Beyi Barış Bağcı kimdir? kaç yaşında, nereli?

Tanıtımlarıyla dikkat çeken, merakla beklenen TRT'nin yeni tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölümüyle ekranlara geldi. Büyük beğeni toplayan dizinin karakterleri ise merak konusu oldu. Tarihteki Tuğrul Bey kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinin Tuğrul Beyi Barış Bağcı kimdir? Barış Yağcı, kaç yaşında, nereli? soruları aratılmaya başladı.

TUĞRUL BEY KİMDİR?

Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı olan Tuğrul Bey, aynı zamanda devletin de kurucusudur. Selçuk Bey'in torunu Tuğrul Bey'in hiç çocuğu olmamıştır. Sultanlık döneminde ülke topraklarını Anadolu'ya kadar genişletti.

Tuğrul Bey, Abbasi halifesinin de koruyuculuğunu üstlenmiştir. Halife, Tuğrul Bey'e Dinin direği ve Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı unvanlarını vererek Onu sultan ilan etti. Tuğrul Bey, 73 yaşında vefat etmiştir. Aplsarlan: Büyük Selçuklu dizisinde Tuğrul Bey karakterini Barış Yağcı canlandırmaktadır.

BARIŞ YAĞCI KİMDİR?

Barış yağcı, 27 Mayıs 1975 yılında Karaman'da doğdu. Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Trabzon Devlet Tiyatrosunda görev aldıktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosunda görev aldı.

2012018 yılları arasında TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Moğol kumandanı Baycu Noyan karakterini canlandırdı. 2017-2020 yılları arasında Çember adlı polisiye dizisinde Başkomiser Barış, 20-2021 yılları arasında Masumlar Apartmanı dizisinde Cüneyt karakterlerini oynadı. Şimdilerde ise ünlü oyuncu Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Tuğrul Bey karakterini canlandırıyor.

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