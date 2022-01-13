Tuğgeneral Güven'den Kaymakam Yelek'e ziyaret
Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.
BİTLİS (İHA) - Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yelek, nazik ziyaretlerinden dolayı Tuğgeneral İbrahim Güven'e teşekkürlerini iletti. - BİTLİS
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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