Tuğçe Kazaz'dan Donald Trump'ın Türkiye tehdidine sert sözler: Küstah herif!

08.10.2019 12:04

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." diye tehdit etmişti. Türkiye'nin sınırları aşması halinde de ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Trump'ın bu sözlerin ardından manken Tuğçe Kazaz'dan tepki gecikmedi.

"KİM KİMİ ÇÖKERTECEK GÖSTERECEKLER"

Son zamanlarda yaptığı sivri çıkışlarla sık sık gündeme gelen Tuğçe Kazaz, Donald Trump'ın tepki çeken paylaşımından sonra attığı tweette şunları söyledi: "Küstah herif! Eşsiz bilgeliğine tüküreyim. Değil ekonomimiz yiyecek kuru ekmeğimiz dahi kalmasa hem içerideki kölelerinizi hem de dışarıdaki köpeklerinizi temizleyene kadar durmayacağız. Ekonomiye de gelince, size öyle bir plan hazırlanıyor ki kim kimi çökertecek zaman gösterecek."

TUĞÇE KAZAZ KİMDİR?

26 Ağustos 1982'de Balıkesir Edremit'te doğan Tuğçe Kazaz, Miss Turkey 2001 birincisidir. 1.83 metre boya sahiptir. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2001 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik elde etti. 2003 yılında Kampüsistan isimli gençlik dizisinde rol aldı.

2005 yılında George Seitaridis ile evlenerek Yunanistan'a gitti. Nikahtan önce Rum Ortodoks dinine geçerek Maria Seitaridis adını aldı. Üç yıl süren bu evliliğin ardından Türkiye'ye ve Müslümanlığa döndü.