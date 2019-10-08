Tuğçe Kazaz'dan Donald Trump'ın Türkiye tehdidine sert sözler: Küstah herif!

Tuğçe Kazaz'dan Donald Trump'ın Türkiye tehdidine sert sözler: Küstah herif!

Eski manken Tuğçe Kazaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." tehdidine "Küstah herif! Eşsiz bilgeliğine tüküreyim" diyerek ateş püskürdü.

08.10.2019 12:04
Tuğçe Kazaz'dan Donald Trump'ın Türkiye tehdidine sert sözler: Küstah herif!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." diye tehdit etmişti. Türkiye'nin sınırları aşması halinde de ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Trump'ın bu sözlerin ardından manken Tuğçe Kazaz'dan tepki gecikmedi.

"KİM KİMİ ÇÖKERTECEK GÖSTERECEKLER"

Son zamanlarda yaptığı sivri çıkışlarla sık sık gündeme gelen Tuğçe Kazaz, Donald Trump'ın tepki çeken paylaşımından sonra attığı tweette şunları söyledi: "Küstah herif! Eşsiz bilgeliğine tüküreyim. Değil ekonomimiz yiyecek kuru ekmeğimiz dahi kalmasa hem içerideki kölelerinizi hem de dışarıdaki köpeklerinizi temizleyene kadar durmayacağız. Ekonomiye de gelince, size öyle bir plan hazırlanıyor ki kim kimi çökertecek zaman gösterecek."

TUĞÇE KAZAZ KİMDİR?

26 Ağustos 1982'de Balıkesir Edremit'te doğan Tuğçe Kazaz, Miss Turkey 2001 birincisidir. 1.83 metre boya sahiptir. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2001 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik elde etti. 2003 yılında Kampüsistan isimli gençlik dizisinde rol aldı.

2005 yılında George Seitaridis ile evlenerek Yunanistan'a gitti. Nikahtan önce Rum Ortodoks dinine geçerek Maria Seitaridis adını aldı. Üç yıl süren bu evliliğin ardından Türkiye'ye ve Müslümanlığa döndü.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (40)

  • BİRİ:
    Bir adam için din değiştiren bu değilmiydi gündemde kalmak uğruna herşeyi yapıyorlar
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • BİRSEN:
    la sen kimsin buda kendini ne zannediyorsa hayır kuru ekmek yemeyi nerden biliyorsun sen siz ünlüler anca laf yapıyorsunuz hepiniz yurdışından evlerinizi almışsınız yarın öbür gün bir şey olsun ilk kaçan siz olacaksınız. şimdi hava civa yapmayın
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
  • BIRAKIN BU İŞLERİ:
    ULAN YORUMLARA BAKAYIM DEDİM HERKES AYNI KAFA. HEPİNİZ 4 4LÜK İNSAN MISINIZ Kİ ZAMANINDA YAPILAN YANLIŞLARI BÖYLE ELEŞTİREBİLİYOSUNUZ. KADIN NE DİYO SİZ NE DİYOSUNUZ. EN BÜYÜK ACİZLİK Bİ İNSANIN ZAMANIN DA YAPTIĞI YANLIŞLARI ISITIP ISITIP YÜZÜNE VURMAKTIR
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
  • ACUNBABADEULAN:
    bir sen eksiktin siyasete girmeyen sende gel tamm olsun. sen önce abdestını aldınmı bakim
    Cevap Yaz 5 19 Yayından Kaldır
Tüm 40 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.