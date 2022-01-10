Tuğçe Kandemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tuğçe Kandemir'in şarkıları nelerdir? Tuğçe Kandemir'in hayatı, kariyeri ve biyografisi!

Tuğçe Kandemir (d. 23 Şubat 1996, Ankara), Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmenidir. Tuğçe Kandemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir? Tuğçe Kandemir'in hayatı, kariyeri ve biyografisi! Tuğçe Kandemir'in şarkıları nelerdir?

TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR?

Tuğçe Kandemir (d. 23 Şubat 1996, Ankara), Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmenidir.

Tuğçe Kandemir doğum tarihi : 23 Şubat 1996

Tuğçe Kandemir kaç yaşında : 25 yaşında

Tuğçe Kandemir nereli : Ankara

Tuğçe Kandemir mesleği ne : Şarkıcı, öğretmen, besteci

Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile bilinir. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. İki çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. 8 yaşında iken müziğe ilgi duymaya başladı. Mersin Üniversitesi'nden edebiyat öğretmeni olarak mezun oldu. Atanmayı beklerken yaşadığı ayrılık acısı üzerine söylediği Bu Benim Öyküm başlıklı şarkısının internette yayılmasıyla ünlü oldu. Bunun üzerine bir yapım şirketi ile anlaştı ve şarkıya bir klip çekildi. Bu Benim Öyküm, 100 milyonun üzerinde izlenmeye sayısına ulaştı ve yılın en iyi çıkış yapan şarkısı oldu. Daha sonra söylediği Gülü Soldurmam, Yanlış ve İçimdeki sen (Bilal Sonses ile) şarkıları da 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

TUĞÇE KANDEMİR'İN ŞARKILARI

Single'ları

"Bu Benim Öyküm" (2018)

"Yanlış" (2018)

"İçimdeki Sen" (ft. Bilal Sonses) (2018)

"Gülü Soldurmam" (2019)

"Yelkovan" (2019)

"Yağmur" (2019)

"El-Âlem" (2020)

"Kurban Olduğum" (2020)

"Kördüğüm" (Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ile) (2020)

"Ne Güzel Yaratmış" (2020)

"Seni Öptüğüm Sokak" (Eypio ile) (2021)

"Ah Ellerim Kırılaydı" (2021)

"İğdeli Yar (Remix)" (2021)

"Kahverengi Gözlerin" (Sevda Yüklü Şarkılar) (2021)

"Sakın Ola" (2021)

"Saçlarıma Yıldız Takana" (2022)

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

2018 : Magazinn.com Medya ve Sanat Ödülleri : Yılın En Çıkış Yapan Sanatçısı : "Bu Benim Öyküm"

2019 : Fizy Müzik Ödülleri : Yılın En Çok Dinlenen Düeti : "İçimdeki Sen"

2020 : Gold Faces Of Turkey : Yılın Cover Şarkısı : "Kurban Olduğum"

2020 : Life & Beatuy ödülleri : Yılın Şarkısı : "Kördüğüm"

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