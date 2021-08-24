Tuğba Yurt gönülleri fethetti
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Tuğba Yurt gönülleri fethetti

Tuğba Yurt gönülleri fethetti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Benim O' parçasıyla listelerin üst sırasında yer alan ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, gönülleri fethetti. Şarkıcı, yaptığı hareketle alkış topladı. İşte detaylar...

Pandemi yasaklarının hafifletilmesiyle konser maratonuna hız veren başarılı şarkıcı Tuğba Yurt, Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Konsere saatler kala uzun kuyrukların oluştuğu konser alanında bütün biletlerin tükenmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

Seslendirdiği sevilen şarkile kendisini dinlemeye gelenlere tam anlamıyla bir müzik ziyafeti yaşattı.

Konserlerine olan katılımdan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Yurt, "Benim O'nun ve akustik performanslarının çok sevilmesinin şimdi karşılığını alıyoruz" dedi. Konserlerden elde edilen geliri ise ülkede yaşanan felaketlerde ihtiyacı olan ailelere yardımcı olmak adına kullanacağı öğrenilen Tuğba Yurt, bu hareketi ile bir kez daha gönülleri fethetti.

Tuğba Yurt gönülleri fethetti
Tuğba Yurt gönülleri fethetti
Tuğba Yurt gönülleri fethetti

Kaynak: Snob Magazin

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