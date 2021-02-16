Tuğba Özerk kimdir? Tuğba Özerk hayatı ve biyografisi! Tuğba Özerk kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Tuğba Özerk, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tuğba Özerk hakkında merak edilenler. Tuğba Özerk hayatı ve biyografisi. Tuğba Özerk kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tuğba Özerk merak konusu oldu. İşte Tuğba Özerk hakkında merak edilen Tuğba Özerk kimdir, Tuğba Özerk hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TUĞBA ÖZERK KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Haziran 1980

Kaç yaşında: 40yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,75 m

4 Haziran 1980'de İzmir'de doğdu. Melih Özakat İlkokulu'na, Özel Çakabey Lisesi'nde ortaokula ve konservatuvarda liseye gitti. 7 yaşında okul hayatına başlamasıyla TRT ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nın çocuk korolarında müzik eğitimine başlaması aynı zamana denk gelir. İlk geri vokal deneyimini 12 yaşında Sezen Aksu'yla beraber 1992 yılında gerçekleştirdi. Sezen Aksu'nun yanında solo ve vokal çalışmaları devam ederken okul hayatı İzmir'de devam etmekteydi.

İlk TV programına yine Sezen Aksu'yla 1992 yılında TRT'de çıktı. Geri vokal çalışmalarının yanı sıra bu programda solo bir şarkı da seslendirmesi kamuoyunda büyük ilgi gördü. Büyük yetenek olarak lanse edilen Tuğba Özerk'in sahne ve müzik hayatı tam anlamıyla böyle başladı denilebilir. Okul hayatı bittikten sonra İstanbul'a taşınan sanatçı aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara geri vokal yaptı. Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 yılının Aralık ayında "Dün Gibi" adlı ilk solo albümünü çıkardı. 'Aşk yarası' adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başlarında yer aldı. Albümle beraber oyunculuk yönünü gösterebilme fırsatı yakalayan sanatçı, atv'nin uzun süredir yayın yapmış olduğu dizisi "Böyle mi olacaktı"da bir sene kadar rol aldı. İlk albümünde bir tane bestesi olan Özerk üç senelik boşlukta birçok besteye de imza attı.6 Temmuz 2005 tarihinde 'Lo Lo Lo' adlı ikinci solo albümünü çıkardı.'Lo Lo Lo' adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başı oldu. İkinci albümünde bir tane bestesi olan iki senelik boşlukta birçok besteye de imza attı.

Video klipleri

• Aşk Yarası (2002)

• Lo Lo Lo (5 Temmuz 2005)

• El Gibi (22 Eylül 2006)

• Yastık (6 Ağustos 2007)

• Aşkın Tam Vakti (23 Ekim 2007)

• Acı Hatıralar (10 Aralık 2007)

• Zar (14 Mart 2008)

• Bitter Çikolata (25 Haziran 2009)

• Gidesim Geldi (17 Mart 2010)

• İlan (23 Haziran 2011)

• Aklımda Sen Varsın (27 Eylül 2011)

• Kolay Değil (28 Haziran 2012)

• Derin Darbe (26 Nisan 2014)

• Bu Gece (27 Ağustos 2015)

• Aynı Semtin Çocukları (4 Mart 2016)

• Başkasını Seviyorum (30 Haziran 2016)

• Gitme (19 Ekim 2016)

• Süslü Günah (18 Mayıs 2017)

• Patron (9 Mayıs 2018)

• Ahirim Sensin (24 Nisan 2019)

• Hergele (6 Aralık 2019)

• Gidesim Geldi Akustik (14 Şubat 2020)

• Acı Hatıralar Akustik (24 Şubat 2020)

• Doğum Günün Kutlu Olsun Akustik (3 Mart 2020)

• Bitter Çikolata Akustik (10 Mart 2020)

• Makas (30 Mart 2020)