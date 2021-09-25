Tuğba Özerk - Halaybaşı sözleri! 'Halaybaşı' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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Tuğba Özerk - Halaybaşı sözleri! 'Halaybaşı' şarkı sözleri nelerdir?

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Tuğba Özerk - Halaybaşı sözleri! 'Halaybaşı' şarkı sözleri nelerdir?

Tuğba Özerk'in yeni şarkısı Halaybaşı 10 Eylül'de Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 6 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tuğba Özerk - Halaybaşı sözleri! 'Halaybaşı' şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...

Tuğba Özerk - Halaybaşı şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUĞBA ÖZERK - HALAYBAŞI ŞARKI SÖZLERİ

Vur yollara kendini

Vur vur burada durma Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

*****

Sen ne sandın kendini

Benden aldın ismini

Öğrendik ya cismini, bak görünüyor

*****

Bundan sonra sil beni

Sen gittiğinden beri

İçimde birileri halay çekiyor.

*****

Bıktım teranelerden

O boş sözlerden

Pişman gözlerden

*****

Giden elden gidiyor, geri gelmiyor Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Zaman durmuyor

*****

Ben niye daraltayım kendimi burada

Elimde mendil sanma gözyaşıma

Sen gittin diye diye kahrolur sanma

Kim var şimdi bak halaybaşında

*****

Ben niye daraltayım kendimi burada

Elimde mendil sanma gözyaşıma

Sen gittin diye diye kahrolur sanma

Kim var şimdi bak halaybaşında

*****

Vur yollara kendini

Vur vur burada durma

*****

Sen ne sandın kendini

Benden aldın ismini

Öğrendik ya cismini, bak görünüyor

*****

Bundan sonra sil beni

Sen gittiğinden beri

İçimde birileri halay çekiyor.

*****

Bıktım teranelerden

O boş sözlerden

Pişman gözlerden

*****

Giden elden gidiyor, geri gelmiyor

Zaman durmuyor.

*****

Ben niye daraltayım kendimi burada

Elimde mendil sanma gözyaşıma

Sen gittin diye diye kahrolur sanma

Kim var şimdi bak halaybaşında

*****

Ben niye daraltayım kendimi burada

Elimde mendil sanma gözyaşıma

Sen gittin diye diye kahrolur sanma

Kim var şimdi bak halaybaşında

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