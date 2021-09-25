Tuğba Özerk - Halaybaşı sözleri! 'Halaybaşı' şarkı sözleri nelerdir?
Tuğba Özerk'in yeni şarkısı Halaybaşı 10 Eylül'de Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 6 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tuğba Özerk - Halaybaşı sözleri! 'Halaybaşı' şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...
Tuğba Özerk - Halaybaşı şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
TUĞBA ÖZERK - HALAYBAŞI ŞARKI SÖZLERİ
Vur yollara kendini
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Sen ne sandın kendini
Benden aldın ismini
Öğrendik ya cismini, bak görünüyor
*****
Bundan sonra sil beni
Sen gittiğinden beri
İçimde birileri halay çekiyor.
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Bıktım teranelerden
O boş sözlerden
Pişman gözlerden
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Zaman durmuyor
*****
Ben niye daraltayım kendimi burada
Elimde mendil sanma gözyaşıma
Sen gittin diye diye kahrolur sanma
Kim var şimdi bak halaybaşında
*****
Ben niye daraltayım kendimi burada
Elimde mendil sanma gözyaşıma
Sen gittin diye diye kahrolur sanma
Kim var şimdi bak halaybaşında
*****
Vur yollara kendini
Vur vur burada durma
*****
Sen ne sandın kendini
Benden aldın ismini
Öğrendik ya cismini, bak görünüyor
*****
Bundan sonra sil beni
Sen gittiğinden beri
İçimde birileri halay çekiyor.
*****
Bıktım teranelerden
O boş sözlerden
Pişman gözlerden
*****
Giden elden gidiyor, geri gelmiyor
Zaman durmuyor.
*****
Ben niye daraltayım kendimi burada
Elimde mendil sanma gözyaşıma
Sen gittin diye diye kahrolur sanma
Kim var şimdi bak halaybaşında
*****
Ben niye daraltayım kendimi burada
Elimde mendil sanma gözyaşıma
Sen gittin diye diye kahrolur sanma
Kim var şimdi bak halaybaşında