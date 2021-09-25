Tuğba Özerk - Halaybaşı sözleri! 'Halaybaşı' şarkı sözleri nelerdir?

Tuğba Özerk - Halaybaşı şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUĞBA ÖZERK - HALAYBAŞI ŞARKI SÖZLERİ

Vur yollara kendini

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*****

Sen ne sandın kendini

Benden aldın ismini

Öğrendik ya cismini, bak görünüyor

*****

Bundan sonra sil beni

Sen gittiğinden beri

İçimde birileri halay çekiyor.

*****

Bıktım teranelerden

O boş sözlerden

Pişman gözlerden

*****

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Zaman durmuyor

*****

Ben niye daraltayım kendimi burada

Elimde mendil sanma gözyaşıma

Sen gittin diye diye kahrolur sanma

Kim var şimdi bak halaybaşında

*****

Ben niye daraltayım kendimi burada

Elimde mendil sanma gözyaşıma

Sen gittin diye diye kahrolur sanma

Kim var şimdi bak halaybaşında

*****

Vur yollara kendini

Vur vur burada durma

*****

Sen ne sandın kendini

Benden aldın ismini

Öğrendik ya cismini, bak görünüyor

*****

Bundan sonra sil beni

Sen gittiğinden beri

İçimde birileri halay çekiyor.

*****

Bıktım teranelerden

O boş sözlerden

Pişman gözlerden

*****

Giden elden gidiyor, geri gelmiyor

Zaman durmuyor.

*****

Ben niye daraltayım kendimi burada

Elimde mendil sanma gözyaşıma

Sen gittin diye diye kahrolur sanma

Kim var şimdi bak halaybaşında

*****

Ben niye daraltayım kendimi burada

Elimde mendil sanma gözyaşıma

Sen gittin diye diye kahrolur sanma

Kim var şimdi bak halaybaşında

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