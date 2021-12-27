Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Erdoğan'ın kararına karşı çıktı: Sizi severim, fakat garibime gitti
Şarkıcı Tuğba Ekinci, sokak hayvanlarının toplatılması kararı alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci, "Sizi çok severim, fakat garibime gitti" dedi.
Gaziantep'te bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından güçlükle kurtarılan Asiye Ateş, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve olay tüm ülkede infiale yol açmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısından sonra belediye başkanlarına "Bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum" çağrısı yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci de bu karara itiraz etti. Instagram hesabından Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaşan Ekinci, "Sizi ne kadar severim sayarım bilirsiniz. Fakat sokak hayvanları için uygulanacak yeni prosedür benim de garibime gitti. Beni bilirsiniz kendim için sizden bir şey istemedim hiçbir zaman. Yanlış anlaşılmalar olmuş düzeltilebilir diye düşünüyorum. Değerli zeki Cumhurbaşkanım" dedi.
Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull saldırısına uğradı. Yaralı olarak Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Asiye, ardından özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyat oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra önceki gün Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, yoğun bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte doku nakli için hazırlıklara başladı.
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