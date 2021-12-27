Tuğba Ekinci, 'Köpeklerin toplanmasını istiyorum' diyen Erdoğan'ın kararına karşı çıktı: Sizi severim, fakat garibime gitti

Gaziantep'te bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından güçlükle kurtarılan Asiye Ateş, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve olay tüm ülkede infiale yol açmıştı.

ERDOĞAN, KÖPEKLERİN TOPLANMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısından sonra belediye başkanlarına "Bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum" çağrısı yapmıştı.

"SİZİ SEVERİM FAKAT BU BENİM DE GARİBİME GİTTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci de bu karara itiraz etti. Instagram hesabından Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaşan Ekinci, "Sizi ne kadar severim sayarım bilirsiniz. Fakat sokak hayvanları için uygulanacak yeni prosedür benim de garibime gitti. Beni bilirsiniz kendim için sizden bir şey istemedim hiçbir zaman. Yanlış anlaşılmalar olmuş düzeltilebilir diye düşünüyorum. Değerli zeki Cumhurbaşkanım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull saldırısına uğradı. Yaralı olarak Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Asiye, ardından özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyat oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra önceki gün Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, yoğun bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte doku nakli için hazırlıklara başladı.

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