Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Şarkıcı Tuğba Ekinci, yeni çıkardığı şarkısı 'Son dakika'nın haberini kalça pozunu paylaşarak verdi. Ekinci, bu paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, bu sefer de cesur kalça pozuyla Twitter'da trend oldu.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Son Dakika isimli yeni bir şarkı ve klip çıkaran şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından kalça fotoğrafını paylaştı. Siyah iç çamaşırıyla giyerek poz veren ünlü şarkıcı, fotoğrafıyla takipçilerini de şaşkına çevirdi. Paylaşımıyla sevenlerini ikiye bölen Ekinci'yi destekleyenlerin yanı sıra "Para için ne yapacağını şaşırdı" yorumları yapıldı.

İşte Ekinci'nin trend listesine dahi giren cesur pozu: