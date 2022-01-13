TUG, gök taşı yağmurlarının sırlarını derledi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), 'yıldız kayması' olarak bilinen, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan ve dünyada her yıl gözlenebilen 8 gök taşı yağmurunu ayrıntılarıyla ele aldı. Kuyruklu yıldızların kalıntılarının oluşturduğu bu gök taşlarının dünyaya giriş hızları, saniyede 35 kilometreden 70 kilometreye kadar çıkabiliyor ve bazıları 'ateş topu' olarak ifade ediliyor.

Antalya'da TÜBİTAK'a bağlı yılda ortalama 220 gün gözlem yapılabilen Bakırlıtepe'de 2 bin 500 metre rakımda, TUG tarafından 2022 yılının en önemli gök olaylarının derlendiği 'Gök Olayları Yıllığı'nda bu yıl ilk kez, her yıl 8 kez izlenebilen gök taşı yağmurları da detaylı olarak ele alındı. Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olmak üzere her yıl dünyada 8 gök taşı yağmuru gerçekleşiyor.

Geminid'in kaynağı olduğu düşünülen 3200 Phaethon isimli asteroit, güneş etrafındaki turunu 1,4 yılda tamamlıyor. 'Ölü' veya 'Kayaç Kuyruklu Yıldız' da deniliyor. Çünkü bu kayaç parçası kuyruklu yıldızlar gibi oldukça basık bir elips yörüngede hareket ediyor. 4-17 Aralık tarihleri arasında gözlenebilen ve 13-14 Aralık'ta en yüksek sayıya ulaşan Geminid, en fazla gök taşı gözlenebilen yağmurlardan biri ve saatte 100'ü aşan meteor gözlenebiliyor. Ancak ay, bu tarihte yüzde 70'in üzerinde hayli parlak olacağından gözlenecek sayı azalabilir. İkizler Takımyıldızı bölgesinden çıkıyor görünecek bu gök taşlarının dünyaya giriş hızları saniyede 35 kilometre olacak.