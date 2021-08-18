Tufanbeyli Kaymakamı Sarı ve İlçe Müftüsü Göktaş çocuklarla futbol maçı yaptı

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı ve İlçe Müftüsü Mücahit Göktaş, Kur'an kursu öğrencileriyle futbol maçı yaptı.

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı ve İlçe Müftüsü Mücahit Göktaş, Kur'an kursu öğrencileriyle futbol maçı yaptı.

Tufanbeyli Merkez Camisi'nde düzenlenen yaz Kur'an kursunu ziyaret eden Kaymakam Sarı ve İlçe Müftüsü Göktaş, kursa giden çocukların ısrarı üzerine caminin yanında bulunan sahada futbol oynadı.

Sarı ve Göktaş, maç sonrası çocuklarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz