Tudor, Kendisiyle Tartışan Cavanda'yı Kamptan Kovdu
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Diosgyor maçı sonrasında kendisiyle tartışan Cavanda'yı kadro kadro dışı bırakarak kamptan gönderdi.
Galatasaray'da gönderilecekler listesinde olmasına karşın takımla birlikte Slovakya'daki kampta yer alan Luis Cavanda, sorun olmaya devam ediyor.
Sarı-Kırmızılıların dün akşam oynadığı Diosgyor maçında Tudor tarafından şans verilmeyen Cavanda, hocasıyla tartıştı.
KADRO DIŞI BIRAKILIYOR
Hırvat teknik adamın bu gelişme üzerinde, 26 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakarak kamptan gönderdi.
Belçikalı futbolcunun bu olay sonrasında takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.