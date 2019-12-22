TÜDAM'da "Anadolu Makam" konseri

22.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:40

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 'Anadolu Makam Öğrenci Toplulukları' konseri, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Konser sonrası konuşan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Mehmet Ali Çalışkan, "Çok güzel bir konser oldu. Halka açık bir etkinlik olması bizim için de güzel oldu. Bu tür etkinliklerin arttırılmasıyla halkımıza sanatımızı göstermek bizi çok daha mutlu edecektir. Etkinliğin TÜDAM'da yapılması da bizim için farklı bir deneyim oldu" diye konuştu.



Konserde Gonca Çiçek sınıfı Sivas'tan "Anlatamam derdimi dertsiz insana, Yürü bre çiçek dağı, Gine dertli iniliyorsun", Elazığ'dan "Al eyvanda han kalmadı, Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncası, Dağlar dağımdır benim" ve Şanlıurfa'dan "Çay içinde adalar" eserlerine hayat verirken, Esra Berkman sınıfı Yalçın Tura'dan buselik, ferahnak, şevkafza, hüseyni makamlarında ikilemeler", Ali Rıfat Çağatay'dan "Suzidil Saz Semaisi, Aksak Semai, Yürük Semai, Sengin Semai", Refik Talat Alpman'dan "Şedd-i Araban Saz Semaisi, Aksak Semai, Semai", Hüseyin Sadettin Arel'den "Hüseyni Konser Saz Semaisi, Aksak Semai, Çeng-i Harbi, Devr-i Turan" eserlerini seslendirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA