TÜBİTAK Kutup Araştırma Projeleri Yarışması sonuçları açıklandı
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TÜBİTAK Kutup Araştırma Projeleri Yarışması sonuçları açıklandı

TÜBİTAK Kutup Araştırma Projeleri Yarışması sonuçları açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜBİTAK, lise öğrencilerini Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla ilk kez kutup araştırmaları proje yarışması düzenledi.

TÜBİTAK, lise öğrencilerini Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla ilk kez kutup araştırmaları proje yarışması düzenledi.  4 ana ve 14 tematik alanda düzenlenen proje yarışmasında İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin 5 kampüsünden 12 öğrencinin finalde yarışacağı kaydedildi.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması sonuçları açıklandı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İstanbul Bostancı, Acıbadem, Tuzla, Çanakkale Biga ve Samsun Kampüsü öğrencilerinin, projeleriyle finalde de yarışacağı duyuruldu.

"BU GURUR ÜLKE GELECEĞİNE HİZMETE DÖNÜŞÜYOR"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, bu büyük motivasyon kaynağını saygıyla karşıladıklarını söyledi. Genel Müdür Lüle, "İTÜ, 250. yılını biz de 20. kuruluş yıl dönümümüzü kutlamaya hazırlanıyoruz. Ülkemizin bu büyük bilim ve kültür değeri, K12 seviyesinde, yani ilkokuldan liseye, öğrencilerimize yol gösteriyor. Hocalar, büyük birikimi çocuklarımızla paylaşıyor. Bu gurur, ülke geleceğine hizmete dönüşüyor. Sorgulayan, araştıran genç zihinler, TÜBİTAK yarışmalarında da bizi mutlu ediyor" dedi. 

ELEKTRİK ÜRETEN CİHAZ GELİŞTİRDİLER

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acıbadem Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Berra Avcılar, Zeynep Sude Üstün ve Nehir Naz Tabaş "Piezo Üreteç Destekli Termohalin Döngüsü Takip Cihazı" projesiyle finale davet aldı. Fizik Öğretmeni Merve Tekin'in danışmanlığında geliştirilen projeyle, termohalin döngüsü takip cihazı geliştirildi. Tasarlanan üreteç ile dalga enerjisinden elektrik elde edildi. İklim değişikliklerinin görüldüğü günümüzde, gelecek vaat eden ve temiz bir enerji kaynağı olan su dalgası enerjisinden yararlanılacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Tuzla Kampüsü öğrencileri Berke Çiçek ve Alper Çamlı "Antarktika Atmosferinde Uv Işığının Ozon Konsantantrasyonu Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi (Piricet)" projesiyle finale kaldı. Fizik Öğretmeni Selami Eraslan danışmanlığında geliştirilen projede, UV ışığının değerlerindeki değişimin ozon konsantrasyonu üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Mevsimsel olarak değişen atmosferik dinamikler takip edilerek bu değişimlerin UV ışın ölçümü ve ozon konsantrasyonu üzerindeki etkisinin analiz edilmesi planlandı.

OTONOM BAKTERİ TOPLAYICI PROJESİ

Finale kalan diğer bir proje ise, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Muhammet Emir Aydın ve Kerime İrem Pıçaklı'nın geliştirdiği "Bakteri Örneği Toplayan Kutup Otonom Aracı" projesi oldu. Otonom araç, kutup yüzeyinde oluşan bakteri araştırmaları için örnek alınmasına olanak tanıyacak. Projenin, Türkiye'nin kutup bölgelerindeki bilimsel araştırmalara ivme kazandırması hedefleniyor.

KANSER ARAŞTIRMALARINA DESTEK...

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çanakkale Biga Kampüsü öğrencileri Zeynep Doğan ve Miray Yılmaz "Peto Paradoksuna Biyoinformatik Yaklaşım" projesiyle final daveti aldı. Biyoloji Öğretmeni Selen Şahin Coşkun'un danışmanlığında geliştirilen projeyle öğrenciler kutup bölgelerinde yaşayan canlılar ve insan arasındaki homoloji benzerlikler saptadı. DNA'daki hataların düzeltilmesiyle kanser araştırmalarına farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyorlar.

KONUM PAYLAŞIMI KAYBOLMALARIN ÖNÜNE GEÇECEK

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Batu Özer, Duru Çağatay ve Kuzey Yalnız "Kutuplarda Sağlıklı ve Zinde Kal" projesiyle finalde yarışacak. Biyoloji Öğretmeni Mesude Arıyan'ın danışmanlığında geliştirilen projeyle, kutuplar gibi zorlu koşullarda çalışan bilim insanlarının hayatlarını kolaylaştırmak hedeflendi. Telefon uygulamasında bulunan kontrol listesiyle yolculuk öncesinde gerekli eşyaların kontrolü kolaylaşacak. Spor, meditasyon ve farkındalık bölümü fiziksel ve zihinsel dinçlik için fayda sağlayacak. Konum paylaşım özelliği, saha çalışmaları sırasında etkili iletişim kurulmasını sağlarken aynı zamanda da kaybolma gibi durumlarda hızlı çözüm sunacak.


TÜBİTAK Kutup Araştırma Projeleri Yarışması sonuçları açıklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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