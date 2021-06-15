Tübitak ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (Jsps) Arasında İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı!

2544- TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) ile ikili işbirliği kapsamında ortak projeler desteklenecektir.

2544- TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) ile ikili işbirliği kapsamında ortak projeler desteklenecektir. Ortak proje önermek isteyen Türk araştırmacıların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekmektedir.

İşbirliği Araştırma Alanları: Çağrıya tüm alanlardan projeler başvurabilecektir.

Türkiye'deki proje ortaklarının 2544 kodlu programa http://uidb-pbs. tubitak. gov. tr/ internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Japon proje ortaklarının ise JSPS'nin belirlediği biçimde JSPS'ye başvuru yapmaları beklenmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2021 saat 17. 00

Çağrı metni için lütfen tıklayınız.

Ulusal süreç dokümanı için lütfen tıklayınız.

Çağrı İletişim Bilgileri:

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) İrtibat Noktası

Murat TILTAK

E-mail: murat. tiltak@tubitak. gov. tr

Tel. : +90 312 298 18 22

Japonya'daki ortakların başvuruları JSPS tarafından alınacaktır. JSPS çağrı sürecine ilişkin bilgiye http://www. jsps. go. jp/english/e-bilat/index. html web adresinden erişilebilir ve sorular için kenkyouka13@jsps. go. jp e-posta adresi ile iletişime geçilebilir.

Kaynak: Habermetre