Tübitak Bölge Proje Yarışması Sonuçları Belli Oldu

Uludağ Üniversitesi (UÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Program Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 49. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bursa Bölge Yarışmasının ödül töreni yapıldı.

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 10 yıl içinde teknoloji alanında ciddi adımlar attığını söyledi.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmanın önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Ulcay, şunları kaydetti:

"Bunu bir yarış olarak görmeyelim. Biz bu tip çalışmaları, eğitimin bir parçası olarak görüyoruz. Dolayısıyla sizin buraya katılmanızda, bu noktada yetişmeniz açısından önemli bir yoldur. 49 yıldır bu yarış yapılıyor. Özellikle Türkiye'nin gelişim, teknoloji seviyesi şu 8-10 yılda birtakım anlamlı kımıldamalar gördük. Teknoloji transferiyle ülkemizdeki sanayi sektörlerini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Şu anda Türkiye'nin kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, 10 bin doların biraz üzerinde. Yetişmiş ülkelerin seviyesine baktığınız zaman bunun 30 bin dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz."

Ulcay, endüstri 4.0 ile artık robotların çalıştığı, hatta bununla alakalı bilim dallarının geliştirildiği bir süreç yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin belli bir seviyede gelişmesine katkı koyacak kimselersiniz. Hangi alanda olursa olsun, teknolojiyi kendiniz geliştirmiyorsanız, kazandığınız paraları teknoloji üreten ülkelere verirsiniz. Buna dur demek için gençleri devreye sokmak gerekiyor. Artık kodlama denilen olay ilk ve ana okullarında gösteriliyor. Bizim eğitim sistemimizde proje kültürüne yönelik daha anlamlı çalışmalar yapılması gerekiyor."

"Üreten, tasarlayan, araştıran nitelikli gençlere ihtiyacımız var"

TÜBİTAK Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan da yarışmaya ön değerlendirme aşamasında bin 345 proje başvurusunun yapıldığını söyledi.

Türkiye genelinden ise 16 bin 181 başvurunun geldiğini aktaran Özkan, şöyle konuştu:

"Üreten, tasarlayan, araştıran nitelikli gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Hayallerinizde ki projeleri hayata geçirmek için bu tür yarışmaları birer fırsat olarak görebilirsiniz. Bu aktiviteler sayesinde geleceğin bilim insanı olma yolunda bizlere güç katacaksınız. amacınıza ulaşmak için yılmadan, küsmeden, doğru bildiğiniz yoldan şaşmayınız. Bu azim size başarıyı getirecektir."

Konuşmaların ardından biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, kodlama, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı ile teknolojik tasarım alanlarında ilk 3'e giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bölge yarışmasında kategorilerinde birinci olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazananan öğrenciler şunlar:

"Biyoloji dalında Ezgi Boz-Zeynep Öztürk, coğrafyada Öykü Simay Şağban-Melike Nur Dumlupınar, değerler eğitiminde Karen Kaya- İlayda Güçlü-Emre Tunalı, fizikte Alperen Berberoğlu-Nazmi Alperen Koç, kimyada Aybüke Halıcı-Beyza Bayram, kodlamada Mustafa Eren Ateş-Bora Doğan, matematikte Burcu Aydoğdu-İbrahim Muhammed Çevik, psikolojide Gülşen Erol, sosyolojide Zeynep Yavuz ve İsa Can Çelikelden, tarihte Selin Çavdar ve Afra Nur Kalender, Azize Konak, teknolojik tasarımda Ayşe Ulutaş ve Eray Sırasöğüt, Türk dili ve edebiyatında Zeynep Durmuş ve Hilal Mayalık."