Tuba Ünsal "Birbirimizi Sonsuza Dek Seveceğiz" Diyerek Boşandığını Duyurdu

Bir süredir boşanacakları konuşulan oyuncu Tuba Ünsal ve beş yıllık eşi Mirgün Cabas boşandı. Oyuncu evliliğini bitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"BİRBİRİMİZİ SEVMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Haberi Instagram'dan açıklayan oyuncu şunları söyledi: "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler"

"BİZ BÖYLE MUTLUYUZ"

2013 yılında evlenen çiftin Civan Mert adında bir çocukları var. Mirgüs Cabas geçtiğimiz hafta sonu oğlu Civan Mert'le Bebek parkında görüntülenmişti. Cabas, "Tuba Hanımla evleri ayırdığınız doğru mu?" sorusuna "Biz böyle mutluyuz" cevabını vermişti.