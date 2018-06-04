Tuba Ünsal "Birbirimizi Sonsuza Dek Seveceğiz" Diyerek Boşandığını Duyurdu
Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından beş yıl önce dünya evine girdiği Mirgün Cabas ile boşandıklarını duyurdu. Oyuncunun açıklamasında "Birbirimizi sonsuza dek seveceğiz" demesi akıllarda soru işareti bıraktı.
Bir süredir boşanacakları konuşulan oyuncu Tuba Ünsal ve beş yıllık eşi Mirgün Cabas boşandı. Oyuncu evliliğini bitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
"BİRBİRİMİZİ SEVMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Haberi Instagram'dan açıklayan oyuncu şunları söyledi: "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler"
"BİZ BÖYLE MUTLUYUZ"
2013 yılında evlenen çiftin Civan Mert adında bir çocukları var. Mirgüs Cabas geçtiğimiz hafta sonu oğlu Civan Mert'le Bebek parkında görüntülenmişti. Cabas, "Tuba Hanımla evleri ayırdığınız doğru mu?" sorusuna "Biz böyle mutluyuz" cevabını vermişti.
YORUMLAR (26)
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yobazlar sizi sizene milletin hayatındanCevap Yaz Yayından Kaldır
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MÜSLÜMAN OLDUĞUNUZU HATIRLATIRIM TABI MÜSLÜMANSANIZCevap Yaz 1 Yayından KaldırPİ: İnanç memurumusun sanane kimin inancından1 Yayından Kaldır
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Tuba da maşallah kimseyle oturamıyor bu benim bildiğim evlilikte ikinci evlilik sırası bırliktelikle 3. Veya 4. PartnerCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Valla hiç şaşırmıyorum böyle haberlere artık. Alıştık. Ünlülerin doğasında var bu. Allah Celle Celahuyu inşaallah hesaba katıyorlardır böyle kararlar alırken.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır