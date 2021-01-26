Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı ile fırtına gibi esti! Takipçi sayısı 5 milyonu buldu

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sefirin Kızı'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Tuba Büyüküstün sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncu Instagram'da 5 milyon takipçiye ulaştı.

Başrollerini Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde geçtiğimiz hafta bir beklenmedik bir ayrılık yaşanmış ve başarılı oyuncu Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmek zorunda kalmıştı.

BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Daha önce Engin Akyürek ile aynı dizide rol alan Tuba Büyüküstün'ün Sefirin Kızı dizisine dahil olması büyük heyecan yarattı.

TAKİPÇİ SAYISI 5 MİLYONU BULDU

Başarılı oyuncunun Sefirin Kızı dizisinde gözüktüğü ilk sahne izleyicilerle paylaşıldı. Sosyal medyada viral olan karşılaşma anından sonra güzel oyuncunun Instagram hesabındaki takipçi sayısı bir gecede artarak 5 milyonu buldu.

DİZİDEN ALACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan, Sefirin Kızı dizisinin yeni başrolü Büyüküstün'ün transfer için 3 milyon TL, bölüm başına da 200 bin TL alacağı iddia edildi.

DUYGULARINI BÖYLE DİLE GETİRMİŞTİ

Yeni dizisinde birçok ünlü oyuncu ile birlikte rol alacak olan Büyüküstün, duygularını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

38 yaşındaki oyuncu mesajında; "Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor. Çok sevgili eski partnerim Engin, canım senaristim, dostum Eylem, bu sektördeki ilk yıllarımda tanıştığım sevgili Emre, daha önce pek çok projeme ev sahipliği yapmış Star TV ile tekrar çalışacak olmanın keyfiyle, yepyeni bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum. Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle. Hoşbuldum. Yakında görüşmek üzere" dedi.