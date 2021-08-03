Tuba Büyüküstün Rusya'nın reklam yüzü
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Tuba Büyüküstün Rusya'nın reklam yüzü

Tuba Büyüküstün Rusya'nın reklam yüzü
Hürriyet - Haberler | Magazin

Rol aldığı projelerle ve yaptığı işbirlikleriyle adını dünyaya duyuran Tuba Büyüküstün, yeni bir işe adım attı.

Rol aldığı projelerle ve yaptığı işbirlikleriyle adını dünyaya duyuran Tuba Büyüküstün, yeni bir işe adım attı. En son "Sefirin Kızı" adlı diziyle ekranlara gelen ünlü oyuncu, Rus telekomünikasyon pazarının yüzde 80'ini elinde tutan Megafon ile Apple'ın işbirliğinde çekilen reklam filmi için anlaşma yaptı.

ÇEKİMLER İKİ GÜN SÜRDÜ

Büyüküstün'le çalışmak için oldukça heyecanlı olan yetkililer, oyuncu yoğunluğundan dolayı Rusya'ya gidemeyince, kendileri soluğu Türkiye'de aldı.

Türkiye'de yapılan reklam filminin çekimleri 2 gün sürdü.

Rol aldığı dizilerin Ortadoğu'da yayınlanmasının ardından büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tuba Büyüküstün bunun yanı sıra UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak katkıda bulunduğu sosyal sorumluluk projeleriyle de adını duyurdu.

Ayrıca Tuba Büyüküstün, Cansel Elçin ve Onur Saylak'ın rol aldığı "Gönülçelen" dizisi de Rusya'da çok sevilmiş, dizide Hasret adında çiçekçi bir roman kızını canlandıran Tuba Büyüküstün'ün canlandırdığı karakter, Rusya'da oyuncak haline getirilmişti.

Kaynak: Hürriyet

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