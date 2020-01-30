Tuba Büyüküstün, hamam sahnesiyle Rise of Empries Ottoman'a damga vurdu
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Tuba Büyüküstün, hamam sahnesiyle Rise of Empries Ottoman'a damga vurdu

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Fatih Sultan Mehmet'i ve İstanbul'un fethini farklı bir bakış açısıyla işleyen "Rise of Empires: Ottoman" adlı belgeseldeki hamam sahnesiyle dikkat çekti.

30.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:03
Tuba Büyüküstün, hamam sahnesiyle Rise of Empries Ottoman'a damga vurdu

, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez'in başrolünü oynadığı belgesel dizi 'Rise of Empires: Ottoman' geçtiğimiz hafta Netflix'de yayın hayatına başladı. Tuba Büyüküstün'ün hamamda çekilen sahnesi ise diziye damga vurdu.

TUBA HAMAM SAHNESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Tuba Büyüküstün, Netflix'de yayınlanan 'Rise of Empires: Ottoman' ile hayranlarıyla buluştu. Oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün, dizideki hamam sahnesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

ÇEKİMLERİ 'DA GERÇEKLEŞTİ

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment'in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor. Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan 'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor.

İşte Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesinden kareler...

Kaynak: Snob Magazin

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: Tuba Büyüküstün, hamam sahnesiyle Rise of Empries Ottoman'a damga vurdu
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HABER YORUMLARI (101)

  • BU NE SİMDİ:
    Su kadin milleti de baska biseyiyle gundem olsa da sayginlik kazansa. Sonra niye obje goruluyolar diye sorgularlar..
    Cevap Yaz 29 2 Yayından Kaldır
  • KEŞKE NORVEÇTE DOĞSAYDIM:
    ya o kadar cahilsiniz ki. . . sizinle aynı coğrafyada doğduğum için utanıyorumm. . . deprem fay hattı ve yer kabuğu ile ilgilidir. . . eğer fay hattından uzakta isem, 7/24 zina yapsamda bişey olmaz. . . tam örümcek kafalısınız. . .
    2 19 Yayından Kaldır
  • BİZANS OYUNLARI:
    Bu sahnede Osmanlı İmparatorluğu değil, Bizans İmparatorluğu anlatılmış. Tarihimizi de mahvettiler bu HAÇLILAR
    Cevap Yaz 151 34 Yayından Kaldır
  • ÖNEMLİ:
    Zaten kadın Osmanlı İmparatorluğundan değil ki Sırp lı diye hatırlıyorum izledim bu arada diziyi.
    17 4 Yayından Kaldır
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