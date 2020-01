: Tuba Büyüküstün, hamam sahnesiyle Rise of Empries Ottoman'a damga vurdu

30.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:03

Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez'in başrolünü oynadığı belgesel dizi 'Rise of Empires: Ottoman' geçtiğimiz hafta Netflix'de yayın hayatına başladı. Tuba Büyüküstün'ün hamamda çekilen sahnesi ise diziye damga vurdu.

TUBA HAMAM SAHNESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Tuba Büyüküstün, Netflix'de yayınlanan 'Rise of Empires: Ottoman' ile hayranlarıyla buluştu. Oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün, dizideki hamam sahnesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

ÇEKİMLERİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment'in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor. Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor.

İşte Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesinden kareler...

Kaynak: Snob Magazin

