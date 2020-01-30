Tuba Büyüküstün, hamam sahnesiyle Rise of Empries Ottoman'a damga vurdu
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Fatih Sultan Mehmet'i ve İstanbul'un fethini farklı bir bakış açısıyla işleyen "Rise of Empires: Ottoman" adlı belgeseldeki hamam sahnesiyle dikkat çekti.
Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez'in başrolünü oynadığı belgesel dizi 'Rise of Empires: Ottoman' geçtiğimiz hafta Netflix'de yayın hayatına başladı. Tuba Büyüküstün'ün hamamda çekilen sahnesi ise diziye damga vurdu.
TUBA HAMAM SAHNESİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Tuba Büyüküstün, Netflix'de yayınlanan 'Rise of Empires: Ottoman' ile hayranlarıyla buluştu. Oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün, dizideki hamam sahnesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.
ÇEKİMLERİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ
Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment'in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor. Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor.
İşte Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesinden kareler...
Haber Videosu: Tuba Büyüküstün, hamam sahnesiyle Rise of Empries Ottoman'a damga vurdu
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Tellah lazuummı abulaaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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havluyuda at tam olsunCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Su kadin milleti de baska biseyiyle gundem olsa da sayginlik kazansa. Sonra niye obje goruluyolar diye sorgularlar..Cevap Yaz 29 2 Yayından Kaldır
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İyice soyunun hani ne olacak depremler felaketler bunlar yüzünden oluyor kıçları heryerleri açıkCevap Yaz 17 6 Yayından Kaldır
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ya o kadar cahilsiniz ki. . . sizinle aynı coğrafyada doğduğum için utanıyorumm. . . deprem fay hattı ve yer kabuğu ile ilgilidir. . . eğer fay hattından uzakta isem, 7/24 zina yapsamda bişey olmaz. . . tam örümcek kafalısınız. . .2 19 Yayından Kaldır
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iğrençCevap Yaz 30 4 Yayından Kaldır
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Bu sahnede Osmanlı İmparatorluğu değil, Bizans İmparatorluğu anlatılmış. Tarihimizi de mahvettiler bu HAÇLILARCevap Yaz 151 34 Yayından Kaldır
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ASDF dedelerimizi nenen gilden dinlediysen böyle tavır alman normal14 34 Yayından Kaldır
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Zaten kadın Osmanlı İmparatorluğundan değil ki Sırp lı diye hatırlıyorum izledim bu arada diziyi.17 4 Yayından Kaldır
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zırlama ulan. tarihini dizilerden öğrenen lavuk seni.24 38 Yayından Kaldır