TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'dan DOKAP'a ziyaret
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TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'dan DOKAP'a ziyaret

11.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:51
TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'dan DOKAP'a ziyaret

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin'i ziyaret etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin'i ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Hacısalihoğlu ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, çeşitli projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gültekin, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Tokat, Amasya ve Çorum olmak üzere 11 ili kapsayan DOKAP bölgesinde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bölgenin kalkınması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Doğu Karadeniz bölgesinin kalkınmasında da DOKAP önemli yer tutuyor. 2021 için öngörülen bütçe onaylandıktan sonra özellikle kamu kurumlarını desteklemeye çalışacağız. Önümüzdeki süreçte bütün illerde paydaşlarla ortak toplantılar düzenleyeceğiz. TTSO ile de her zaman işbirliğini sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu da Doğu Karadeniz bölgesinin orta ve yüksek teknoloji bakımından kalkınması için önem taşıyan Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi ile Yatırım Adası Endüstri Bölgesi projeleri hakkında DOKAP Başkanı Gültekin'e bilgi verdi.

Ziyarete TTSO Genel Sekreteri Ali Rıza Kul ile Proje Ofisi Koordinatörü Cengizhan Sungurlu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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