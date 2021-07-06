TTK yer üstü çalışanları "eşit işe, eşit ücret" talebini sendika yöneticilerine iletti
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TTK yer üstü çalışanları "eşit işe, eşit ücret" talebini sendika yöneticilerine iletti

TTK yer üstü çalışanları 'eşit işe, eşit ücret' talebini sendika yöneticilerine iletti
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) yer üstünde çalışan işçiler, "eşit işe, eşit ücret" taleplerini görüşmek için Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yöneticileriyle bir araya geldi.

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) yer üstünde çalışan işçiler, "eşit işe, eşit ücret" taleplerini görüşmek için Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yöneticileriyle bir araya geldi.

Kurumda diğer servislerde çalışan işçilerle olan maaş farklarının giderilmesi için sendika yöneticileriyle görüşmek isteyen hariciye servisi çalışanları (yer üstü), sendika önünde toplandı.

Burada grup adına açıklama yapan hariciye servisi çalışanı Özcan Güler, maaş zamlarını sendika yöneticileriyle istişare etmek için yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Düşük ücretli çalışanlar olduklarını ileri süren Güler, "Mağduriyetimiz büyüktür. Kendi aramızda çeşitli ücret skalalarımız var. Bunun için görüşmeler devam ediyor. Kademeli sistem gibi bir sistem var. Bunun için sendikacılarımızdan bilgi almaya geldik. Sendikamıza güveniyoruz. Teklif geldikten sonra bazı şeyler çok geç oluyor. Teklif gelmeden bazı görüşmelerin yapılması gerekiyor, bakanlık ile sözler alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika binasında yaptığı konuşmada, toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini, kendilerine henüz teklif sunulmadığını belirtti.

Dört gözle yapılacak teklifi beklediklerini aktaran Yeşil, "Arkasından da yapacağımız çalışmaları hızlandırmayı hedefliyoruz. Temel sorun düşük ücretlerimiz. Bunlarla ilgi çalışmamız var, takip ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından sendika yöneticileri ile işçiler basına kapalı görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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