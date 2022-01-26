TTB, özlük haklarının iyileştirilmesi için "Beyaz Nöbet" eylemi yapacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için "Beyaz Nöbet" eylemi yapacak.

TTB binası önündeki grup adına açıklama yapan TTB Merkez Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Doğan Eroğulları, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemenin bu ay Meclis gündemine getirileceğinin belirtildiğini ancak ayın sonuna gelinmesine rağmen bunun gerçekleşmediğini söyledi.

"Unutturma ve vazgeçirme" politikası uygulanmaya çalışıldığını savunan Eroğulları, umudu ve direnmeyi bilen bir mesleğin mensupları olarak mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini aktardı.

Eroğulları, haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Tasarının Meclise getirilmesi ve taleplerimizin karşılanması için nöbete başlıyoruz. Bugün başlatacağımız 'Beyaz Nöbet' eylemi Meclisin açık olduğu tüm günler devam edecektir. Ülkenin dört bir yanından Tabip Odası yöneticilerimiz, Türk Tabipleri Birliğine gelerek nöbet eylemini dönüşümlü olarak devam ettirecek. Tüm hekimler, sağlık emekçileri, tıp öğrencileri, kendi sağlık meclislerini nöbet eylemimizde tartışacak ve sözünü kuracaktır. 4 Şubat'a kadar tasarının Meclise getirilmesi için 'Beyaz Nöbet'teyiz."

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer de basın açıklaması sırasında gruba destek verdi.