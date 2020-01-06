TTB'nin Sağlık Değerlendirme Raporu Çok Sayıda Soruna Dikkat Çekiyor
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TTB'nin Sağlık Değerlendirme Raporu Çok Sayıda Soruna Dikkat Çekiyor

Türk Tabipler Birliği'nin 2019 yılı değerlendirme raporunda sağlık çalışanlarına şiddet, sigorta primleri ödemesinde özel hastanelere verilen pay, yurtdışına hekim göçü, şehir hastanelerinin durumu ve olası kızamık salgını tehlikesi öne çıkıyor.

06.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:46

'nin 2019 yılı değerlendirme raporunda sağlık çalışanlarına şiddet, primleri ödemesinde özel hastanelere verilen pay, yurtdışına hekim göçü, şehir hastanelerinin durumu ve olası kızamık salgını tehlikesi öne çıkıyor



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: TTB'nin Sağlık Değerlendirme Raporu Çok Sayıda Soruna Dikkat Çekiyor
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