TTB'nin Sağlık Değerlendirme Raporu Çok Sayıda Soruna Dikkat Çekiyor
Türk Tabipler Birliği'nin 2019 yılı değerlendirme raporunda sağlık çalışanlarına şiddet, sigorta primleri ödemesinde özel hastanelere verilen pay, yurtdışına hekim göçü, şehir hastanelerinin durumu ve olası kızamık salgını tehlikesi öne çıkıyor.
06.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:46
Türk Tabipler Birliği'nin 2019 yılı değerlendirme raporunda sağlık çalışanlarına şiddet, sigorta primleri ödemesinde özel hastanelere verilen pay, yurtdışına hekim göçü, şehir hastanelerinin durumu ve olası kızamık salgını tehlikesi öne çıkıyor
Kaynak: DailyMotion.com