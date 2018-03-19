Tsyd Bursa Şubesi'nden Alinur Aktaş'a Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TSYD Bursa Şubesi'nin yeni yönetimini konuk etti.

5 Mart'ta gerçekleştirilen olağan kongreyle göreve gelen Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ziyarette bulundu. Tarihi binada gerçekleştirilen ziyarete TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi'nin yanı sıra İkinci Başkan Mehmet Gerçeksi, genel sekreter Engin Aksöz, sayman Recai Uysal ile yönetim kurulu üyesi Erdinç Karakaş ve dernek sorumlusu Kübra Gülseren katıldı.

TSYD Bursa Şubesi yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Aktaş, Bursa'nın bir spor kenti olduğuna vurgu yaptı. Özellikle sportif anlamda birçok sporcunun yetişmesi için öncülük edeceklerini ifade eden Alinur Aktaş, belediye olarak bundan sonraki süreçte de bu konunun üzerine eğileceklerini açıkladı. Büyükşehir olarak sportif anlamda Bursalılara hitap eden projelerle yola devam edileceğini söyleyen Aktaş, elde edilecek olan başarıların şehrin gurur kaynağı olacağını söyledi.

Kendilerini ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür eden TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ise dernek olarak kente sportif anlamda önemli değerler kazandırmak için yeni yönetim olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin spor ve sporculara önemli destekler verdiklerinin altını çizen Ekmekçi, düzenleyecekleri organizasyonlar konusunda belediye ile işbirlikleri gerçekleştireceklerini söyledi. - BURSA