TSO, "Çocuklar Susar Biz Susmayacağız" paneline ev sahipliği yaptı

26.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:24

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Psikolog Neşe Soysal'ın katılımıyla "Çocuklar Susar Biz Susmayacağız" adlı panele ev sahipliği yaptı.



Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde dün gerçekleştirilen panele; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı.



Panelde, psikolog Sosyal, çocuk istismarı ve alınması gerekli önlemler karşısında katılımcıları bilgilendirdi.



Sosyal tarafından yapılan bilgilendirme sunumu sonrası panelde istismar, istismar türleri, istismarı ortaya çıkaran olgular, ihmaller, çocuk üzerinde istismarın etkileri ve ebeveyne düşen görevler anlatıldı.



Panel, soru cevap bölümünün ardından katılım plaketi sunulması sonrası sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA