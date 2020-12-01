TSKB, ESG rating notuna endeksli kredi sözleşmesine imza attı
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TSKB, ESG rating notuna endeksli kredi sözleşmesine imza attı

01.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:18
TSKB, ESG rating notuna endeksli kredi sözleşmesine imza attı

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) rating notuyla Türkiye'de ilk sırada dünyada ise en iyi bankalar arasında yer alan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), ESG rating notuna endeksli kredi sözleşmesine imza attı.

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) rating notuyla Türkiye'de ilk sırada dünyada ise en iyi bankalar arasında yer alan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), ESG rating notuna endeksli kredi sözleşmesine imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB, ESG notuna endeksli kredi sözleşmesini imzaladı. Sürdürülebilirlik ve kredi koordinatörü ING Bank öncülüğünde 4 farklı ülkeden katılım sağlayan global bankalar ING, BNP Paribas, Standard Chartered ve SMBC'nin yer aldığı kredi anlaşması Türkiye'de ilk kez TSKB tarafından gerçekleştirildi.

Uluslararası sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşu Sustainalytics tarafından verilen ve 16.7 ile düşük risk kategorisinde yer alan ESG rating notuyla global ölçekte en iyi bankalar arasında bulunan TSKB, sürdürülebilirlik performansını tüm boyutlarıyla değerlendiren bu nota endeksli borçlanma işlemi ile yenilikçi bir ürüne imza attı.

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ESG performansına bağlı önemli finansal etki yaşama riski düşük olarak değerlendirilen ve dünyada 372 banka arasında 6., Türkiye'de ise ilk sırada yer alan TSKB, bu yenilikçi yapı ile ESG rating notunu daha da iyileştirmeyi hedefliyor. ESG rating notunda, kredi vadesinde kredi sözleşmesinde hedeflenen skora ulaşılması durumunda, temin edilen kredinin faiz oranında da belirli bir oranda iyileşme oluşacak.

"ESG risklerinin yönetimi konusundaki kararlılığımız sürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ece Börü, 70 yıldır sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma bankacılığı misyonuyla çalışan bir banka olarak ESG rating notuna endeksli kulüp kredi sözleşmesini imzalayan ilk Türk bankası olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Börü, şunları kaydetti:

"TSKB'nin, ESG risklerinin güçlü ve başarılı yönetiminin, ESG derecelendirme puanı ve sıralaması ile bir kez daha takdir edilmesinden son derece mutluyuz. ESG rating notuna endeksli ilk kulüp kredi sözleşmesi ile dünyanın önde gelen bankalarıyla gerçekleştirdiğimiz güç birliğini finans sektörü için önemli bir adım olarak görüyoruz. Bundan sonra da ESG rating notumuzu daha da iyileştirerek hedeflerimizi büyüteceğiz. Önümüzdeki dönemde benzer yapıda yeni anlaşmalara da imza atmayı ön görüyoruz. TSKB olarak, finanse ettiğimiz yatırımlarla öncelikli olarak iklime dair oluşabilecek olası krizleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, tüm paydaşlarımızın yanında devlet, STK ve üniversite iş birliklerimizi artırmak üzere çalışmalarımız sürüyor. İklim değişikliğini önleyici ve doğal kaynakları koruyucu etkisi olan bir finansman anlayışının yerleşmesi için bankaların ortak hareket etmesini çok önemli buluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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