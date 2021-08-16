TSK'nin "Hafif Alaşımlı Sabit Köprü"sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'nün (HASK), askeri amaçlar haricinde ilk kez sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulumuna başlandığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'nün (HASK), askeri amaçlar haricinde ilk kez sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulumuna başlandığı bildirildi.

Bölgede şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta yaşanan sel, Ayancık'ın iki yakasını birbirine bağlayan Ayancık Deresi üzerinde kurulu iki köprünün yıkılmasına, bir köprünün de zarar görmesine neden oldu.

Sel felaketinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla ilçenin dış dünya ile ulaşımını sağlayan ve sel nedeniyle kapanan kara yolu bağlantıları tekrar sağlandı.

Ardından ilçenin iki yakasını yeniden birbirine bağlamak amacıyla çalışmalar yürütüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının talebi üzerine ilçeye getirilen TSK'ya ait HASK'ın kurulumuna başlandı.

4.3 metre genişliğine ve 40 metre uzunluğa sahip HASK, paletli araçlar için 70 ton, diğer kullanımlar için 96 ton taşıma kapasitesine sahip.

Sivil alanda ilk kez Ayancık'ta kullanılacak HASK ile ilçenin iki yakası birbirine tekrar bağlanacak. HASK'ın başta erzak yardımı olmak üzere ilçede yürütülen arama, kurtarma ve altyapı çalışmaları için önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün