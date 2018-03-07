Karabük'te Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı fahri tanıtım kurulu oluşturuldu.

Onursal Başkanlığını Karabük Valisi Kemal Çeber'in yaptığı TSK Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu Başkan Pehlivan Baylan, Genel Sekreter Nuri Kırımlı ve üyeler Dr. Züleyha Aslan, Hürmet Özdemir ve Erdinç Demiral'dan oluştu.

Vali Çeber, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletin maddi ve manevi desteğini sağlamak amacıyla ve Türk ulusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında kurulu olan gönül köprüsünü Vakıf hizmetleri yoluyla sürdürmeyi ve güçlendirmeyi misyon edinerek ülke genelinde faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulunun kentteki oluşumunu tamamladığını söyledi. - KARABÜK