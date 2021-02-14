TSK, Gara'da teröristleri böyle vurdu! İşte sıcak çatışma anından ilk görüntüler

Mehmetçik Gara'da aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu 53 teröristi etkisiz hale getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara'yı teröristlere mezar ettiği çatışma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK unsurlarını etkisiz hale getirmek, Irak'ın kuzeyinden gelebilecek terör saldırılarını engellemek için 10 Şubat'ta saat 02.55'te başlayan Pençe Kartal-2 Harekatı sona erdi.

ÇATIŞMA ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gara bölgesinde 53 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon gece 02:30 sıralarında başladı. Sikorsky helikopterlerinin eşlik ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı özel kuvvetler gece yarısı yola çıktı. Özel Kuvvetler'e OBÜS topları ve savaş uçakları eşlik etti. PKK'ya ağır darbenin vurulduğu operasyonun çatışma anı görüntüleri civardaki köylüler tarafından kayıt altına alındı. A Haber'in yayınladığı görüntülere göre çatışmanın saatlerce sürdüğü ifade edildi.

53 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristlere ait barınak, sığınak, mühimmat depoları, karargâhları ve mağaraların imha edilmesi operasyonun başlıca nedenleri arasındaydı.

PKK'nın alçak saldırısında 13 masum vatandaş şehit edildi. Harekat kapsamında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 53 terörist etkisi hale getirildi.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

75 kilometre genişliğinde, 25 kilometre derinliğinde, sınır ötesindeki icra edilen harekatların en büyük bölgelerinden birisi oldu. Bu geniş bölgenin abluka altına alınarak teröristlerin inlerine girilmesi hedeflendi.

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe üstüne darbe indirmesinin ardından, Haftanin'de, Hakurk ve diğer bölgelerden kaçan teröristler Gara'ya doğru yerleşti.

Burada emniyette olduğunu düşünen terör örgütü PKK/YPG'ye 'pençe' darbesi vuruldu.

İstihbaratlar neticesinde örgütün bölgedeki mağarada sivilleri saklayarak kaçırmaya çalıştığı bilgisine de ulaşıldı.

41 UÇAK GARA'YA HAVALANDI

Uzun bir hazırlık ve planlama sürecinin ardından model araziler ve tesisler yapılaran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yoğun bir çalışma sürecine girdi.

10 Şubat 02.55'te 41 uçak Irak'ın kuzeyi Gara'ya havalandı. İhbar kontrol uçağı, tanker uçağı ve SİHA'lar da operasyonun parçası oldu. Aynı zamanda karadan da Mehmetçik bölgeye doğru yola çıktı.

Operasyonun kilit noktalarından birisi olan, istihbarat bilgisi üzerine mağaraya ulaşan Mehmetçik karadan oraya girmeye çalıştı. Bu mağarada yıllar önce terör örgütünün sivilleri kaçırdığı ve alıkoyduğu istihbaratına ulaşıldı.

3 GİRİŞ, 9 0DA VE 7 DEMİR KAPILI MAĞARA

Söz konusunu operasyonun icra edildiği mağaranın başlıca özellikleri, 3 giriş, 9 oda ve 7 tane demir kapıdan oluşması. Zikzakların olduğu belirlenen mağada bazı noktaların 1 metre 20 santimetre olduğu, insanların sadece sürünerek gidebildiği bir yapıda.

Operasyonun 3. gününde kaçmaya çalışan terörist TSK tarafından yakalandı. 4. gün bir terörist daha yakalandı. Yakalanan bu teröristlerden mağara içerisinde 8 teröristin daha olduğu bilgisine ulaşıldı.