: TSE'den Azerbaycan eğitim kurumuna ISO 9001 belgesi

18.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:54

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Bakü Modern Tahsil Kompleksine (BMTK) ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi verdi.

BMTK'de düzenlenen belge takdim törenine, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, TSE Azerbaycan Temsilcisi Arzu Gülhan Yüzereroğlu, okul yetkilileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Özoral, kendi vatanları olarak gördükleri Azerbaycan'ın her geçen gün daha da gelişmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Özoral, Azerbaycan'da bir okula ISO 9001 belgesi verilmesinin, önemli bir şey olduğunu vurgulayarak bunun, Azerbaycan'ın bağımsızlığını elde ettikten sonra geldiği aşamayı gösteren çok önemli bir gösterge olduğunu kaydetti.

TSE'nin kendi sahasında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olarak bilindiğini ifade eden Özoral, "TSE, verdiği belgeleri o kurum o kaliteyi gerçekten hak ettiği için veriyor. O standartların sürdürülebilmesi için bir gözünü muhakkak o kurumun üstünde bulundurmakta. Bu, aynı zamanda, eğitim kurumunun veliler ve öğrencilere verdiği bir sözdür. TSE'nin verdiği bu kalite belgesi veliler açısından da bir teminattır." dedi.

TSE Azerbaycan Temsilcisi Yüzereroğlu TSE'nin 20 yıldır Azerbaycan'da faaliyet gösterdiğini ve belge verdikleri kurumları her sene denetlediklerini söyledi.

BMTK Baş Direktörü Mina Aliyeva da 2012'de faaliyete başlayan okulun artık ülkenin en önemli eğitim kurumlarından biri haline geldiğini vurguladı. Aliyeva, okulun TSE'den bu belgeyi almasından gurur duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Özoral, ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi'ni okul yetkililerine verdi.

Tören, öğrencilerin müzik ve dans gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: AA

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